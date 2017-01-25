А.Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду Голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями на Київщині", — повідомив А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, 25 січня Вадим Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.
Нагадаємо, конкурс на посаду голови Нацполіції планується завершити на початку лютого.
У списку зареєстрованих на конкурс на посаду голови Нацполіції — 64 претенденти.