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А.Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції

А.Крищенко зняв свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції

Київ • УНН

 • 8161 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Національної поліції України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду Голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об'єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов'язано з трагічними подіями на Київщині", — повідомив А.Крищенко.

Як повідомляв УНН, 25 січня Вадим Троян відмовився від участі в конкурсі на посаду голови Нацполіції.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови Нацполіції планується завершити на початку лютого.

У списку зареєстрованих на конкурс на посаду голови Нацполіції — 64 претенденти.

Українські Національні Новини

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