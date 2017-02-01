А.Хуг: на Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы. Об этом находясь на станции сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН со ссылкой на Twitter СММ ОБСЕ.
"Хуг на Донецкой фильтровальной станции: ремонтные работы начались. Это является результатом совместной работы ОЦКК и СММ ОБСЕ. Прекращение огня должно продолжаться", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.
Ранее бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.