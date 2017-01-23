А.Геращенко рассказал, что преступники пытались заложить под его авто взрывчатку на магните

"Задержаны были двое граждан Украины, которые готовили по заданию российских спецслужб мою ликвидацию методом закладки под автомобиль взрывного устройства на магните. Их задержали в пятницу вечером. В субботу вечером решением Шевченковского районного суда они были арестованы на два месяца без внесения залога ", - рассказал нардеп.

А.Геращенко также рассказал, что задержанные лица, готовившие его ликвидацию, следили за домом, где он проживает, следили за Верховной Радой, за тем, как он передвигается.

"Их задержали в момент, когда они вышли с места своего проживания, и шли, чтобы выполнить заказ, то есть, разместить взрывное устройство", - добавил он.

Как сообщал УНН, 21 января председатель СБУ Василий Грицак рассказал, что сотрудники спецслужбы предотвратили покушение на жизнь народного депутата . При этом имя нардепа не называлось.

Впоследствии то, что на него готовилось покушение подтвердил нардеп А.Геращенко.

Напомним, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенка.