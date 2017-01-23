А.Геращенко розповів, що злочинці намагалися закласти під його авто вибухівку на магніті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко розповів, що затримані злочинці, які готували його ліквідацію, намагалися підкласти під його автомобіль вибухівку на магніті. Про це він сьогодні сказав під час брифінгу, передає УНН.
“Затримані були двоє громадян України, які готували за завданням російських спецслужб мою ліквідацію методом закладки під автомобіль вибуховий пристрій на магніті. Їх затримали у п’ятницю ввечері. У суботу ввечері рішенням Шевченківського районного суду вони були арештовані на два місяці без внесення застави”, — розповів нардеп.
А.Геращенко також розповів, що затримані особи, які готували його ліквідацію, стежили за будинком, де він проживає, стежили за Верховною Радою, за тим, як він пересувається.
"Їх затримали у момент, коли вони вийшли з місця свого проживання, і йшли, щоб виконати замовлення, тобто, розмістити вибуховий пристрій”, — додав він.
Як повідомляв УНН, 21 січня голова СБУ Василь Грицак розповів, що співробітники спецслужби запобігли замаху на життя народного депутата. При цьому ім’я нардепа не називалося.
Згодом те, що на нього готувався замах підтвердив нардеп А.Геращенко.
Нагадаємо, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.