А.Геращенко попросил допросить его по делу Д.Вороненкова

“Я буду идти на допрос. Я сам предложил мне допросить”, — сообщил народный депутат.

Однако А.Геращенко не уточнил, когда именно он будет давать показания по делу об убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН со ссылкой на собственные источники, народного депутата Украины, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросят по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека — охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллер Д.Вороненкова своего сына.