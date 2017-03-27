А.Геращенко попросил допросить его по делу Д.Вороненкова

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 30511 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101885 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117325 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176193 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116852 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106443 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107489 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Геращенко попросил допросить его по делу Д.Вороненкова

А.Геращенко попросил допросить его по делу Д.Вороненкова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что сам попросил следствие допросить его в рамках расследования уголовного производства относительно убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом Антон Геращенко сообщил в комментарии УНН.

“Я буду идти на допрос. Я сам предложил мне допросить”, — сообщил народный депутат.

Однако А.Геращенко не уточнил, когда именно он будет давать показания по делу об убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН со ссылкой на собственные источники, народного депутата Украины, члена коллегии МВД Антона Геращенко допросят по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека — охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, мать П.Паршова узнала в убитом киллер Д.Вороненкова своего сына.

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