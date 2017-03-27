А.Геращенко попросив допитати його у справі Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що сам попросив слідство допитати його у рамках розслідування кримінального провадження стосовно вбивства колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це Антон Геращенко повідомив у коментарі УНН.
“Я буду йти на допит. Я сам запропонував мене допитати”, — повідомив народний депутат.
Однак А.Геращенко не уточнив, коли саме він даватиме свідчення у справі убивства Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН з посиланням на власні джерела, народного депутата України, члена колегії МВС Антона Геращенка допитають у справі вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина.