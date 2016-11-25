А.Аваков: в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса

"Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова как можно лучше, правоохранительная компонента также", - заявил А.Аваков.

Напомним, Кабмин одобрил концепцию Госпрограммы по восстановлению мира на Донбассе.

Как сообщал УНН, Национальная гвардия Украины переходит на контрактную форму службы.