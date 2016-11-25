А.Аваков: в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в найближчі два роки ми буде проводитись деокупація Донбасу. Про це він заявив під час розширеного засідання Військової ради Національної гвардії України за участі Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", - заявив А.Аваков.
Нагадаємо, Кабмін схвалив концепцію Держпрограми з відновлення миру на Донбасі.
Як повідомляв УНН, Національна гвардія України переходить на контрактну форму служби.