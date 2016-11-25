А.Аваков: в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу

"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", - заявив А.Аваков.

Нагадаємо, Кабмін схвалив концепцію Держпрограми з відновлення миру на Донбасі.

Як повідомляв УНН, Національна гвардія України переходить на контрактну форму служби.