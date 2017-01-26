А.Аваков прокомментировал информацию о изменении срока действия водительских прав

"Существует мировая практика относительно водительских прав, и мы будем ее придерживаться. Никаких "каждые пять лет" не будет. Есть действующие законные нормы", - написал он в комментариях к своему сообщению.

Напомним, заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева сообщила, что специалисты Главного Сервисного центра МВД работают над разработкой законопроекта по имплементации Директивы 2006/126/ЕС, которая предусматривает новые сроки действия удостоверения водителя от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта.