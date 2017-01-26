А.Аваков прокоментував інформацію про зміну строку дії водійських прав

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС дотримуватиметься світової практики щодо терміну дії водійських прав. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Існує світова практика щодо водійських прав, і ми будемо її дотримуватися. Жодних „кожні п’ять років“ не буде. Є чинні законні норми”, — написав він у коментарях до свого допису.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва повідомила, що спеціалісти Головного Сервісного центру МВС працюють над розробкою законопроекту щодо імплементації Директиви 2006/126/ЄС, яка передбачає нові строки дії посвідчення водія від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту.

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