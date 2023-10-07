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8 октября: Всемирный день осьминога, День биометрии, какие профессиональные праздники отмечаются в Украине

8 октября: Всемирный день осьминога, День биометрии, какие профессиональные праздники отмечаются в Украине

Киев • УНН

 • 823856 просмотра

Киев. 08 октября. УНН. Сегодня, 8 октября, отмечается Всемирный день осьминога – одного из древнейших обитателей Мирового океана, пишет УНН.

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Предки осьминогов появились на нашей планете более чем 300 миллионов лет назад.
Науке на данный момент известны около 100 видов осьминогов.

Характерной чертой этих головоногих моллюсков является три сердца. Главное сердце, состоящее из двух предсердий и желудочка гонит голубую кровь через все тело. Два других — проталкивают кровь через жабры.

Осьминоги считаются одними из самых умных беспозвоночных — их мозг имеет определенные зачатки серого вещества.

На каждом щупальце осьминога расположено до 10-ти тысяч вкусовых рецепторов.

Максимальный вес известных науке осьминогов составляет 1,3 метра, максимальный вес — 10 килограммов.

8 октября отмечается Всемирный день биометрии.
Событие, направленное на продвижение и поддержку развития биометрических технологий и их применение в инновационных технологиях искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Различные мероприятия, проводимые в этот день, объединяют экспертов, ученых, предпринимателей и энтузиастов для обсуждения, дебатов и изучения тенденций, проблем и возможностей в области биометрии с целью продвижения биометрии как ключевой технологии будущего в различных областях.

В Украине сегодня отмечается ряд профессиональных праздников.
В частности, с 1997 года 8 октября можно поздравить всех украинских юристов.

Кроме этого, в второе воскресенье октября, которое в этом году приходится на 8 октября, отмечаются День работника санитарно-эпидемиологической службы, День украинских профсоюзов, День художника.

Также 8 октября отмечается Международный день подиатрии — науки, которая занимается здоровьем стоп.

По мнению медиков, довольно часто к сколиозу, остеохондрозу, воспалению суставов и другим болезням опорно-двигательного аппарата приводят именно проблемы с стопами.

Проблемы с стопами характерны для спортсменов из-за больших нагрузок, а также для детей, которые мало двигаются.

По церковному календарю 8 октября — день памяти мученицы Пелагии Антиохийской.
Женщина жила в ІІІ веке, была танцовщицей и вела развратный образ жизни.

Однажды Пелагея случайно послушала проповедь епископа Нонна. Под ее впечатлением она приняла крещение и стала монахиней.

Пелагея много путешествовала. Однажды монахиню встретили солдаты-язычники, которые пытались ее обольстить.

Пелегея им отказала. Это разозлило солдат, и они убили монахиню.

Именины сегодня празднуют Пелагея, Ефросинья, Александр, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел.

Украинские Национальные Новости

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