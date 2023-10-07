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8 жовтня: Всесвітній день восьминога, День біометрії, які професійні свята відзначаються в Україні

8 жовтня: Всесвітній день восьминога, День біометрії, які професійні свята відзначаються в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 08 жовтня. УНН. Сьогодні, 8 жовтня, відзначається Всесвітній день восьминога – одного з найдавніших мешканців світового океану, пише УНН.

Пращури восьминогів з’явилися на нашій планеті більш ніж 300 мільйонів років тому.
Науці на даний момент відомі близько 100 видів восьминогів.

Характерною особливістю цих головоногих молюсків є три серця. Головне серце, яке складається з двох передсердь та шлуночка жене блакитну кров через усе тіло. Два інших — проштовхують кров через зябра.

Восьминоги вважаються одними з найрозумніших безхребетних — їхній мозок має певні зачатки сірої речовини.

На кожному щупальці восьминога розташовано до 10-ти тисяч смакових рецепторів.

Максимальна вага відомих науці восьминогів становить 1,3 метри, максимальна вага — 10 кілограмів.

8 жовтня відзначається Всесвітній день біометрії.
Подія, спрямована на просування і підтримку розвитку біометричних технологій та їх застосування в інноваційних технологіях штучного інтелекту і кібербезпеки.

Різноманітні заходи, які проводяться цього дня, об’єднують експертів, науковців, підприємців та ентузіастів для обговорення, дебатів та вивчення тенденцій, викликів та можливостей у сфері біометрії з метою просування біометрії як ключової технології майбутнього в різних сферах.

В Україні сьогодні відзначається низка професійних свят.
Зокрема, з 1997 року 8 жовтня можна привітати усіх українських юристів.

Окрім цього, у другу неділю жовтня, яка цього року припадає на 8 жовтня, відзначаються День працівника санітарно-епідеміологічної служби, День українських профспілок, День художника.

Також 8 жовтня відзначається Міжнародний день подіатрії — науки, яка займається здоров’ям стоп.

На думку медиків досить часто до сколіозу, остеохондрозу, запаленню суглобів та інших хвороб опорно-рухового апарату призводять саме проблеми зі стопами.

Проблеми зі стопами є характерними для спортсменів через великі навантаження, а також для дітей, які мало рухаються.

За церковним календарем 8 жовтня — День пам’яті мучениці Пелагії Антіохійської.
Жінка жила у ІІІ столітті, була танцівницею та вела розпусний образ життя.

Якось Пелагея випадково послухала проповідь єпископа Нонна. Під її враженням вона прийняла хрещення та стала черницею.

Пелагея багато мандрувала. Якось черницю зустріли солдати-язичники, які намагалися її звабити.

Пелегея їм відмовила. Це розлютило солдатів, і вони вбили черницю.

Іменини сьогодні святкують Пелагея, Єфросинія, Олександр, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло.

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