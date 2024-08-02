Более двух третей украинцев считают, что выборы необходимо проводить после окончания войны. Таковы результаты опроса, проведенного Национальным Демократическим Институтом в мае, передает УНН.

Детали

72% опрошенных людей считают, что провести выборы необходимо уже после войны. 24% выступают за то, чтобы голосовать во время войны.

Также украинцы рассказали о своем отношении к политическим партиям.

Относительно лучше всего опрошенные относятся к партии Сергея Притулы - она партия единственная имеет одинаковое количество тех, кто относится положительно или очень положительно, и тех, кто сказали о негативном или очень негативном отношении.

Относительно других партий - то к ним негативное отношение преобладает.

Наиболее негативное отношение вызывают партии ОПЗЖ, ВО «Батькивщина», и «Слуга народа».

Дополнение

Исследование проводили 8-25 мая, 2024 года. По телефону на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 человек. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года. Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы).

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

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