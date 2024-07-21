Если война будет затягиваться, надо будет находить то или иное решение о проведении выборов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ВВС, отметив, что пока не знает, каким это решение должно быть, передает корреспондент УНН.

Во-первых, никто не согласится на войну, которая будет идти еще 10 лет или долгие годы. Это очень сложно, миру сложно, всем сложно. Я думаю, что это не возможно, реально. Вторая история. Будет тогда много жертв. И так много, а будет еще в разы... Это нельзя допустить - сказал Зеленский.

Он отметил, что с удовольствием провел бы выборы, если это можно было бы сделать.

Если война будет затягиваться, еще раз скажу, что мы со своей стороны будем делать все, чтобы она не затянулась. Но если она будет затягиваться надо будет находить то, или иное решение. Я пока не знаю какое. Это сложно, потому что это изменения в Конституцию Украины. Конституцию нельзя менять во время войны, проводить выборы во время военного положения нельзя - заявил Зеленский.

Также Зеленский назвал и другие трудности, из-за которых проводить выборы в Украине сложно.

Несправедливость к тому, что как можно проводить демократические выборы в окопах. Нужно, чтобы были наблюдатели. Никакие наблюдатели в окопы не приедут. Дальше у нас люди на оккупированных территориях, значит они не будут голосовать. Как они будут голосовать? Кто проконтролирует этот процесс? И у нас более 7 млн за рубежом, как обеспечить им голосование? То есть вопрос в том, что люди, которые борются на фронте за демократию не будут иметь демократического выбора... Но в любом случае если, я не хочу об этом думать, а если война будет затягиваться, то в любом случае надо будет искать инструмент - рассказал Зеленский.

Дополнение

Владимир Зеленский сообщал, что допускает возможность того, что уйдет с должности, впрочем не раньше, чем закончится война.

В августе 2023 года Зеленский говорил, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в том числе военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Уже в марте 2024 года Зеленский заявил, что в военное время выборы в Украине не могут проходить.

Зеленский и Трамп договорились о встрече, конкретика о времени и месте еще очень преждевременна - Никифоров