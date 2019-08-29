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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111793 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114027 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120010 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125256 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150859 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150473 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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72% киевлян уверены, что руководить столицей должен только избранный мэр Виталий Кличко – соцопрос

72% киевлян уверены, что руководить столицей должен только избранный мэр Виталий Кличко – соцопрос

Киев  •  УНН

 • 12593 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. 72% киевлян считают, что Президент Украины Владимир Зеленский не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации кого-либо, кроме избранного гражданами мэра. Об этом стало известно из исследования социологической группы "Рейтинг", которое было проведено 20-27 августа 2019 года, передает УНН.

"72% киевлян считают, что президент не имеет политического права назначать на должность главы Киевской городской государственной администрации другую личность, кроме той, что избрали киевляне на выборах городского головы, 17% – противоположного мнения, еще 11% – не определились с ответом", – говорится в результатах опроса.

Также большинство респондентов считает, что выборы в Киеве должны пройти планово – осенью 2020 года.

"39% считают, что плановые выборы городского головы Киева должны состояться как можно скорее, в этом году, 7% – за досрочные выборы весной, в то же время 43% – за проведение их в октябре 2020, как запланировано", – сообщили социологи.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-27 августа 2019 года среди жителей Киева от 18 лет и старше, выборка репрезентативна по возрасту, полу, выборочная совокупность составила 1000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования составляет не более 3,1%.

Напомним, что по результатам опроса "Киевский омнибус", проведенного Центром исследований и коммуникаций Active Group, на ближайших выборах киевляне проголосовали бы так: Виталий Кличко – 47%, Александр Омельченко – 14,3%, Геннадий Балашов – 9%, Борислав Береза – 8,3%.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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