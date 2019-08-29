72% киян упевнені, що керувати столицею повинен тільки обраний мер Віталій Кличко — соцопитування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. 72% киян вважають, що Президент України Володимир Зеленський не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації кого-небудь, крім обраного громадянами мера. Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведено 20-27 серпня 2019 року, передає УНН.
"72% киян вважають, що президент не має політичного права призначати на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншу особу, крім тієї, що обрали кияни на виборах міського голови, 17% - протилежної думки, ще 11% - не визначилися з відповіддю", - йдеться в результатах опитування.
Також більшість респондентів вважає, що вибори в Києві повинні пройти планово - восени 2020 року.
"39% вважають, що планові вибори міського голови Києва повинні відбутися якомога швидше, в цьому році, 7% - за дострокові вибори навесні, водночас 43% - за проведення їх в жовтні 2020 року, як заплановано", - повідомили соціологи.
Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-27 серпня 2019 року серед жителів Києва від 18 років і старше, вибірка репрезентативна за віком, статтю, вибіркова сукупність склала 1000 респондентів, особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.
Нагадаємо, що за результатами опитування "Київський омнібус", проведеного Центром досліджень і комунікацій Active Group, на найближчих виборах кияни проголосували б так: Віталій Кличко - 47%, Олександр Омельченко - 14,3%, Геннадій Балашов - 9%, Борислав Береза - 8,3%.