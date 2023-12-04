50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT.

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  7329 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  18979 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  135866 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  184187 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  211934 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  196361 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  180305 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  178864 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  169642 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230469 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202561 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  32314 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  30618 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  25592 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  46441 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
50-mlrd-yevro-dlya-ukraini-pod-ugrozoi-iz-za-sporov-v-yes-po-byudzhetu-ft

50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 08:19  •  1324 просмотра

Read in English

50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT

Лидеры Европейского Союза втянулись в финансовый спор по бюджету ЕС, что угрожает 50 миллиардам евро помощи для Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета блока - включая 50 миллиардов евро для Украины - накануне саммита в Брюсселе 14-15 декабря", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц, участвовавших в обсуждениях.

Усилия ЕС по достижению компромисса, как отмечается, осложняются победой крайне правой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства. Соглашение по бюджету будет "очень, очень сложным", сказал чиновник.

Между тем предложенный администрацией Байдена пакет в 60 миллиардов долларов трудно проходит через Конгресс США, отмечает издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова пообещал наложить вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что это "противоречит интересам нескольких государств-членов" и что вступление может стать возможным только "через много лет". "Мы находимся в достаточно хорошей форме, чтобы осмелиться сказать это, независимо от того, под каким давлением мы находимся", - сказал он.

"Очень важно, чтобы продолжалась поддержка Украины и чтобы мы, европейцы, играли свою роль", - заявил Financial Times премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Это момент истины, - заявил представитель ЕС. - Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя ответственность".

Германия и другие государства пообещали не предоставлять Брюсселю никаких дополнительных средств, кроме тех, которые необходимы для Украины, тогда как другие требуют дополнительных денег для решения внутриполитических вопросов, таких как миграция, указывает издание.

Орбан также выступает против пакета финансирования. Чиновники ЕС отмечают, что он и раньше уступал решениям по Украине, и пытаются оценить, есть ли у него цена за его поддержку, включая высвобождение части из 22 миллиардов евро из фондов ЕС, заблокированных Брюсселем из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.

Чиновники ЕС на прошлой неделе заявили, что Европейская комиссия близка к разблокированию до 10 миллиардов евро для Будапешта, поскольку реформы, проведенные ранее в этом году, укрепили независимость судебной системы.

Однако венгерские чиновники настаивают, что между Украиной и вопросом финансирования нет никакой связи, а чиновники и дипломаты ЕС говорят, что на этот раз венгерский лидер кажется более непримиримым.

"Существует много тумана, который необходимо развеять в ближайшие недели. А сегодня такой туман, что я не вижу очень далеко, что будет", - сказал Де Кроо.

"Финансирование Брюсселем Украины превратилось в политический футбол в более широких дебатах по бюджетным приоритетам ЕС из-за решения (Евро)комиссии объединить поддержку Киева в предложения с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета на 2021-2027 годы", - пишет издание.

50 миллиардов евро для Украины, состоящие из 17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиардов евро в виде кредитов, как сообщается, были объединены с запросами на 15 миллиардов евро дополнительного финансирования по миграции, 10 миллиардов евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 миллиардов евро на погашение процентов по совместным займам ЕС.

По словам многих людей, информированных о частных дебатах, на последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц назвал расчеты Еврокомиссии комическими.

Чиновники заявили, что переговоры ЕС по бюджету всегда будут трудными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен к саммиту, пишет издание.

"Я считаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса значительно преувеличены, - сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в обсуждении. - Мы не допустим, чтобы Украина потерпела суверенный дефолт".

Напомним

Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
50 млрд євро для України під загрозою через суперечки в ЄС щодо бюджету - FT
50 billion euros for Ukraine at risk due to EU budget dispute - FT
Новости по теме

50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT

50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT.

Экономика •   •  1324 просмотра
50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT

Скорректировал ракетный удар по киевскому университету: СБУ задержала агента фсб

СБУ задержала киевлянина, который помогал ФСБ нанести ракетный удар по киевскому университету и разведывал военные объекты; теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Криминал и ЧП •   •  1719 просмотра
Скорректировал ракетный удар по киевскому университету: СБУ задержала агента фсб

Силы ПВО на юге сбили ночью 10 "шахедов" и перехватили вражескую ракету

Силы противовоздушной обороны на юге Украины 4 декабря сбили 10 вражеских беспилотников и перехватили вражескую ракету Х-59. Вражеские атаки повредили гражданские объекты в Херсонском и Бериславском районах.

Война •   •  6002 просмотра
Силы ПВО на юге сбили ночью 10 "шахедов" и перехватили вражескую ракету

В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно

Ночью беспилотники атаковали нефтебазу во временно оккупированном Луганске, вызвав пожар, а в социальных сетях появились сообщения о попытках сбить БПЛА.

Война •   •  7147 просмотра
В Луганске ночью дроны атаковали нефтебазу: что известно

Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,5 тыс. грузовиков

2,5 тысячи грузовиков стоят в очереди на украинско-польской границе.

Общество •   •  5848 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,5 тыс. грузовиков

Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв на католической мессе на Филиппинах

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на католической мессе в городе Марави на Филиппинах, в результате которого погибли четыре человека и десятки получили ранения. Взрыв произошел в университетском спортзале во время богослужения.

Новости Мира •   •  6315 просмотра
Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за взрыв на католической мессе на Филиппинах

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Благоприятное положение Меркурия с 4 по 10 декабря способствует эффективному планированию и налаживанию отношений, но на следующей неделе он станет ретроградным, что может замедлить процессы. Этот период идеально подходит для решения важных вопросов и подготовки к праздникам.

Общество •   •  7329 просмотра
Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Блокада на границе с Польшей: на "Угринове" начали пропускать пустые грузовики из Украины

ПП "Угринов-Долгобичув" открыто для пропуска пустых грузовиков весом более 7,5 тонн из Украины в Польшу, и уже оформлено 30 грузовиков.

Общество •   •  6661 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на "Угринове" начали пропускать пустые грузовики из Украины

В Кировоградской области во время ночной атаки рф работала ПВО, без разрушений

Во время ночной атаки рф работала противовоздушная оборона в Кировоградской области, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Война •   •  12237 просмотра
В Кировоградской области во время ночной атаки рф работала ПВО, без разрушений

На Николаевщине обломки "шахеда" повредили агропредприятие и линию электропередач

Силы противовоздушной обороны в Николаевской области сбили шесть вражеских беспилотников, обломки которых повредили сельскохозяйственное здание и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  12131 просмотра
На Николаевщине обломки "шахеда" повредили агропредприятие и линию электропередач