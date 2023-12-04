50 млрд евро для Украины под угрозой из-за споров в ЕС по бюджету - FT.

Лидеры Европейского Союза втянулись в финансовый спор по бюджету ЕС, что угрожает 50 миллиардам евро помощи для Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по пополнению общего бюджета блока - включая 50 миллиардов евро для Украины - накануне саммита в Брюсселе 14-15 декабря", - пишет издание со ссылкой на официальных лиц, участвовавших в обсуждениях.

Усилия ЕС по достижению компромисса, как отмечается, осложняются победой крайне правой партии на выборах в Нидерландах в прошлом месяце и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства. Соглашение по бюджету будет "очень, очень сложным", сказал чиновник.

Между тем предложенный администрацией Байдена пакет в 60 миллиардов долларов трудно проходит через Конгресс США, отмечает издание.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу снова пообещал наложить вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС, заявив, что это "противоречит интересам нескольких государств-членов" и что вступление может стать возможным только "через много лет". "Мы находимся в достаточно хорошей форме, чтобы осмелиться сказать это, независимо от того, под каким давлением мы находимся", - сказал он.

"Очень важно, чтобы продолжалась поддержка Украины и чтобы мы, европейцы, играли свою роль", - заявил Financial Times премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

"Это момент истины, - заявил представитель ЕС. - Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя ответственность".

Германия и другие государства пообещали не предоставлять Брюсселю никаких дополнительных средств, кроме тех, которые необходимы для Украины, тогда как другие требуют дополнительных денег для решения внутриполитических вопросов, таких как миграция, указывает издание.

Орбан также выступает против пакета финансирования. Чиновники ЕС отмечают, что он и раньше уступал решениям по Украине, и пытаются оценить, есть ли у него цена за его поддержку, включая высвобождение части из 22 миллиардов евро из фондов ЕС, заблокированных Брюсселем из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии.

Чиновники ЕС на прошлой неделе заявили, что Европейская комиссия близка к разблокированию до 10 миллиардов евро для Будапешта, поскольку реформы, проведенные ранее в этом году, укрепили независимость судебной системы.

Однако венгерские чиновники настаивают, что между Украиной и вопросом финансирования нет никакой связи, а чиновники и дипломаты ЕС говорят, что на этот раз венгерский лидер кажется более непримиримым.

"Существует много тумана, который необходимо развеять в ближайшие недели. А сегодня такой туман, что я не вижу очень далеко, что будет", - сказал Де Кроо.

"Финансирование Брюсселем Украины превратилось в политический футбол в более широких дебатах по бюджетным приоритетам ЕС из-за решения (Евро)комиссии объединить поддержку Киева в предложения с другими запросами на финансирование для пополнения бюджета на 2021-2027 годы", - пишет издание.

50 миллиардов евро для Украины, состоящие из 17 миллиардов евро в виде грантов и 33 миллиардов евро в виде кредитов, как сообщается, были объединены с запросами на 15 миллиардов евро дополнительного финансирования по миграции, 10 миллиардов евро на инвестиции в "стратегические технологии" и почти 19 миллиардов евро на погашение процентов по совместным займам ЕС.

По словам многих людей, информированных о частных дебатах, на последнем саммите лидеров ЕС в октябре канцлер Германии Олаф Шольц назвал расчеты Еврокомиссии комическими.

Чиновники заявили, что переговоры ЕС по бюджету всегда будут трудными, но компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет будет предложен к саммиту, пишет издание.

"Я считаю, что обреченность и мрачность вокруг этого вопроса значительно преувеличены, - сказал один из чиновников ЕС, участвовавший в обсуждении. - Мы не допустим, чтобы Украина потерпела суверенный дефолт".

Напомним

Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине.