50 млн грн на поддержку ВСУ
Киев • УНН
Страховая ARX поздравляет всех с Днем Независимости Украины!
Украина бьется за свое право на свободу, и все украинцы участвуют в этой борьбе. Каждый на своем месте приближает Победу!
Страховая ARX с первого дня полномасштабного вторжения не только работает, но и постоянно поддерживает ВСУ. Уже 25 февраля 2022 мы перечислили первые 2 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины.
Сейчас на ВСУ уже перечислено более 50 млн грн!
Мы будем продолжать работу и поддержку армию!
Работа на Победу – один из приоритетов компании. ARX постоянно сотрудничает с фондом компетентной помощи армии “Повернись живим”: всего во время войны в фонд передано более 31 млн грн на различные проекты.
В государственный бюджет за 2022 год перечислено более 368 млн грн налогов и сборов.
За 6 месяцев 2023 года уже перечислено более 171 млн грн налогов, что является одним из самых больших показателей на страховом рынке Украины.
На днях НБУ определил двадцатку лучших страховщиков Украины, где ARX занимает первые позиции по ключевым показателям.
Согласно результатам за январь-июнь 2023 года, ARX - №1:
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Каждый день компания платит более 4,7 млн грн страховых возмещений.
ARX работает прозрачно для клиентов и государства, мы верим в ВСУ и нашу Победу!
Все будет Украина!