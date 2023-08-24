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19:26 • 15122 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 60871 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101322 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 102198 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 90947 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85412 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108230 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130655 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166990 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198369 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 марта, 15:34 • 161989 просмотра
Актуальное
50 млн грн на поддержку ВСУ

50 млн грн на поддержку ВСУ

Киев • УНН

 • 1281214 просмотра

Страховая ARX поздравляет всех с Днем Независимости Украины!

Украина бьется за свое право на свободу, и все украинцы участвуют в этой борьбе. Каждый на своем месте приближает Победу!

Страховая ARX с первого дня полномасштабного вторжения не только работает, но и постоянно поддерживает ВСУ. Уже 25 февраля 2022 мы перечислили первые 2 млн грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас на ВСУ уже перечислено более 50 млн грн!

Мы будем продолжать работу и поддержку армию!

Работа на Победу – один из приоритетов компании. ARX постоянно сотрудничает с фондом компетентной помощи армии “Повернись живим”: всего во время войны в фонд передано более 31 млн грн на различные проекты.

В государственный бюджет за 2022 год перечислено более 368 млн грн налогов и сборов.
За 6 месяцев 2023 года уже перечислено более 171 млн грн налогов, что является одним из самых больших показателей на страховом рынке Украины.

На днях НБУ определил двадцатку лучших страховщиков Украины, где ARX занимает первые позиции по ключевым показателям.

Согласно результатам за январь-июнь 2023 года, ARX - №1:

  • В резервах
  • В активах
  • По чистому финансовому результату
  • По подписанным премиям
  • По чистым премиям

Каждый день компания платит более 4,7 млн грн страховых возмещений.

ARX работает прозрачно для клиентов и государства, мы верим в ВСУ и нашу Победу!

Все будет Украина!

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