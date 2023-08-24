50 млн грн на підтримку ЗСУ
Київ • УНН
Страхова ARX вітає усіх з Днем Незалежності України!
Україна б’ється за своє право на свободу, і усі українці долучаються до цієї боротьби. Кожен на своєму місці наближає Перемогу!
Страхова ARX з першого дня повномасштабного вторгнення не тільки працює, а і постійно підтримує ЗСУ. Вже 25 лютого 2022 року ми перерахували перші 2 млн грн на допомогу Збройним Силам України.
Наразі до ЗСУ перераховано вже понад 50 млн грн!
Ми будемо продовжувати працювати та підтримувати армію!
Робота на Перемогу – один з пріоритетів компанії. ARX постійно співпрацює з фондом компетентної допомоги армії “Повернись живим: всього під час війни до фонду передано понад 31 млн грн на різні проєкти.
До державного бюджету за 2022 року перераховано понад 368 млн грн податків та зборів.
За 6 місяців 2023 року вже перераховано понад 171 млн грн податків, що є одним з найбільших показників на страховому ринку України.
Днями НБУ визначив двадцятку найкращих страховиків України, у якому ARX займає перші позиції за ключовими показниками.
Згідно з результатами за січень-червень 2023 року, ARX - № 1:
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- За чистим фінансовим результатом
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- За підписаними преміями
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- За чистими преміями
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Кожного дня компанія сплачує понад 4,7 млн грн страхових відшкодувань.
ARX працює прозоро для клієнтів та держави, ми віримо у ЗСУ та нашу Перемогу!
Все буде Україна!