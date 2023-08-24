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29 березня, 17:57 • 272352 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362071 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301128 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336216 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 301204 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220099 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204794 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164468 перегляди

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28 березня, 15:09 • 535585 перегляди

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28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

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Актуальне
50 млн грн на підтримку ЗСУ

50 млн грн на підтримку ЗСУ

Київ • УНН

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Страхова ARX вітає усіх з Днем Незалежності України!

Україна б’ється за своє право на свободу, і усі українці долучаються до цієї боротьби. Кожен на своєму місці наближає Перемогу!

Страхова ARX з першого дня повномасштабного вторгнення не тільки працює, а і постійно підтримує ЗСУ. Вже 25 лютого 2022 року ми перерахували перші 2 млн грн на допомогу Збройним Силам України.

Наразі до ЗСУ перераховано вже понад 50 млн грн!

Ми будемо продовжувати працювати та підтримувати армію!

Робота на Перемогу – один з пріоритетів компанії. ARX постійно співпрацює з фондом компетентної допомоги армії “Повернись живим: всього під час війни до фонду передано понад 31 млн грн на різні проєкти.

До державного бюджету за 2022 року перераховано понад 368 млн грн податків та зборів.
За 6 місяців 2023 року вже перераховано понад 171 млн грн податків, що є одним з найбільших показників на страховому ринку України.

Днями НБУ визначив двадцятку найкращих страховиків України, у якому ARX займає перші позиції за ключовими показниками.

Згідно з результатами за січень-червень 2023 року, ARX - № 1:

  • У резервах
  • В активах
  • За чистим фінансовим результатом
  • За підписаними преміями
  • За чистими преміями

Кожного дня компанія сплачує понад 4,7 млн грн страхових відшкодувань.

ARX працює прозоро для клієнтів та держави, ми віримо у ЗСУ та нашу Перемогу!
Все буде Україна!

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