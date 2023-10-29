30 октября: День ортопедических медсестер и медбратьев, День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

С каждым годом до чествования работы ортопедических медсестер и медбратьев приобщается все больше стран мира.

Работа ортопедических медсестер и медбратов требует владения специальными знаниями и навыками для того, чтобы правильно оценивать состояние ран, накладывать и снимать гипсовые шины, устанавливать внешнее медицинское приспособление на поврежденные суставы или конечности, снимать швы и прочее.

От грамотности их действий зависит скорость выздоровления пациента и его возвращение к полноценной жизни.

В Украине с 1993 года 30 октября отмечается День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Именно в этот день был подписан указ президента, согласно которому в Украине в структуре МВД впервые создавалось отдельное специализированное подразделение, занимавшееся незаконным оборотом наркотиков и борьбой с их распространением.

По статистике, количество наркозависимых лиц в Украине составляет около двух миллионов. Количество лиц, употребляющих наркотики инъекционно превышает 380 тысяч человек.

Еще Сегодня День осведомленности о сахарной зависимости.

Событие было основано с целью информирования общества о потенциальном негативном влиянии чрезмерного потребления сахара на физическое и психическое здоровье человека.

Именно чрезмерное потребление сахара приводит к ожирению, диабету и аффективным расстройствам и многим другим болезням.

По церковному календарю сегодня день пам’ияти мучеников брата и сестры Зиновия и Зиновии.

С юных лет они посвятили свою жизнь служению Господу. Зиновий обладал даром исцеления.

Когда за времен императора Диоклетиана усилились гонения на христиан, Зиновия арестовали. Узнав о это, сестра прибежала в суд.

Им обоим предложили отречься от Господа и принести жертву языческим богам, однако они отказались. За это брата и сестру казнили.

Именины 29 октября празднуют Зиновий, Артем, Марко, Макар, Максим, Зиновия, Елена.