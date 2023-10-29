30 жовтня: День ортопедичних медсестер та медбратів, День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків

З кожним роком до вшанування роботи ортопедичних медсестер та медбратів долучається все більше країн світу.

Робота ортопедичних медсестер та медбратів потребує володіння спеціальними знаннями та навичками для того, щоб правильно оцінювати стан ран, накладати та знімати гіпсові шини, установлювати зовнішнє медичне пристосування на пошкоджені суглоби або кінцівки, знімати шви та інше.

Від грамотності їхніх дій залежить швидкість одужання пацієнта та його повернення до повноцінного життя.

В Україні з 1993 року 30 жовтня відзначається День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Саме цього дня був підписаний указ президента, згідно якого в Україні у структурі МВС вперше створювався окремий спеціалізований підрозділ, який займався незаконним обігом наркотиків та боротьбою з їх розповсюдженням.

За статистикою, кількість наркозалежних осіб в Україні становить близько двох мільйонів. Кількість осіб, які вживають наркотики ін’єкційно перевищує 380 тисяч осіб.

Ще сьогодні День поінформованості про цукрову залежність.

Подія започаткована з метою інформування суспільства щодо потенційного негативного впливу надмірного споживання цукру на фізичне та психічне здоров’я людини.

Саме надмірне споживання цукру призводить до ожиріння, діабету і афективних розладів та багатьох інших хвороб.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників брата й сестри Зиновія та Зиновії.

З юних років вони присвятили своє життя служінню Господу. Зиновій мав дар зцілення.

Коли за часів імператора Діоклетіана посилилися гоніння на християн, Зиновія арештували. Дізнавшись про це, сестра прибігла до суду.

Їм обом пропонували зректися Господа та принести жертву язичницьким богам, однак вони відмовилися. За це брата та сестру стратили.

Іменини 29 жовтня святкують Зиновій, Артем, Марко, Макар, Максим, Зиновія, Олена.