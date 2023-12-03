3 декабря: Международный день борьбы с пестицидами, Всемирный день катания на коньках
Киев • УНН
Мероприятия по всему миру отмечают Международный день борьбы с пестицидами в память о катастрофе в Бхопале 1984 года, чтобы повысить осведомленность об опасности токсичных химикатов.
Сегодня, третьего декабря, по инициативе экологических активистов во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы с пестицидами, пишет УНН.
В ночь на третье декабря 1984 года в индийском городе Бхопал на заводе по производству пестицидов взорвался резервуар. По официальным данным, погибли 500 работников предприятия. Еще две тысячи человек из-за полученных химических поражения умерли в течение следующих недель.
По неофициальной статистике, жертвами трагедии в Бхопале, которую называют одной из крупнейших техногенных катастроф ХХ века стало более 20 тысяч человек.
Цель сегодняшнего события - привлечь внимание общества к проблемам, которые случаются из-за производства и эксплуатации токсичных химических соединений.
С 1998 года третьего декабря отмечается День компьютерной графики.
Событие возникло по инициативе одной из американских компаний. А дата празднования выбрана неслучайно - в честь аббревиатуры трехмерной графики (3D). Число 3 и D - December (что переводится с английского языка как декабрь).
Еще сегодня можно присоединиться ко Дню катания на коньках. Событие было основано по инициативе Международного союза конькобежцев с целью популяризации катания на коньках как активного вида отдыха, так и пути к спортивным достижениям.
По церковному календарю сегодня День памяти святого Иоанна Молчальника.
Он родился в зажиточной семье в ѴІ веке. После смерти родителей Иоанн раздал все имущество бедным, стал послушником монастыря преподобного Саввы в Иерусалиме, и взял обет молчания.
Впоследствии ушел из монастыря и уединился в пустыне. Он обладал дар исцеления и пророчества. Дожил до 100 лет.
Именины 3 декабря празднуют Иван, Андрей, Георгий, Николай, Савва, Ксения.
3 декабря: Международный день борьбы с пестицидами, Всемирный день катания на коньках
Мероприятия по всему миру отмечают Международный день борьбы с пестицидами в память о катастрофе в Бхопале 1984 года, чтобы повысить осведомленность об опасности токсичных химикатов.
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