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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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28 октября: Международный день анимации, День бабушек и дедушек

Киев • УНН

 • 187988 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, 28 октября, отмечается событие посвященное мультфильмам – Международный день анимации, который был основан в 2002 году, пишет УНН.

28 октября: Международный день анимации, День бабушек и дедушек

Именно 28 октября 1892 года в Париже изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике магическое чудо — оптический театр.
А также презентовал аппарат “праксиноскоп”, благодаря которому незамысловатые рисованные картинки совершали такие же незамысловатые, но совершенно удивительные движения.

В 1900 году Джеймс Стюарт Блэктон впервые применяет по кадровую съемку.

Настоящую революцию в анимации совершил Уолт Дисней. Приемы, которые он первым начал использовать при создании мультфильмов и до сих пор считаются классическими, несмотря на развитие технологий.

В Украине с 2018 года именно 28 октября неофициально отмечают День бабушек и дедушек.

Считается, что конец октября выбран для этого события не случайно — именно в это время года древние славяне’чествовали пожилых людей и своих предков.

Еще 28 октября — это Всемирный день дзюдо.
Основателем этого вида боевых искусств является японский мастер джиу-джитсу Дзигоро Кано, который в 1882 году открыл первую школу дзюдо.

Дзюдо быстро приобрело популярность в Японии и многих странах мира, а с 1964 года стало олимпийским видом спорта.

Дзигоро Кано родился 28 октября, поэтому именно в его честь и установлено сегодняшнее событие.

Еще 28 октября можно отметить День дикой пищи, День креольской культуры и День перемен к лучшему.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Параскевы Иконийской, которая жила в ІІІ веке.

Параскева родились в зажиточной христианской семье, но с юных лет вела аскетический образ жизни, и все свободное время посвящала молитвам и служению Господу.

Когда во времена императора Диоклетиана усилились гонения на христиан, Параскеву схватили и принуждали поклониться языческим богам. Она отказалась и не отреклась от Господа.

За это Параскеву жестоко пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Параскева, Афанасий, Денис, Ефим, Иван, Семен.

Украинские Национальные Новости

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