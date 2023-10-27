28 октября: Международный день анимации, День бабушек и дедушек

Именно 28 октября 1892 года в Париже изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал публике магическое чудо — оптический театр.

А также презентовал аппарат “праксиноскоп”, благодаря которому незамысловатые рисованные картинки совершали такие же незамысловатые, но совершенно удивительные движения.

В 1900 году Джеймс Стюарт Блэктон впервые применяет по кадровую съемку.

Настоящую революцию в анимации совершил Уолт Дисней. Приемы, которые он первым начал использовать при создании мультфильмов и до сих пор считаются классическими, несмотря на развитие технологий.

В Украине с 2018 года именно 28 октября неофициально отмечают День бабушек и дедушек.

Считается, что конец октября выбран для этого события не случайно — именно в это время года древние славяне’чествовали пожилых людей и своих предков.

Еще 28 октября — это Всемирный день дзюдо.

Основателем этого вида боевых искусств является японский мастер джиу-джитсу Дзигоро Кано, который в 1882 году открыл первую школу дзюдо.

Дзюдо быстро приобрело популярность в Японии и многих странах мира, а с 1964 года стало олимпийским видом спорта.

Дзигоро Кано родился 28 октября, поэтому именно в его честь и установлено сегодняшнее событие.

Еще 28 октября можно отметить День дикой пищи, День креольской культуры и День перемен к лучшему.

По церковному календарю сегодня День памяти мученицы Параскевы Иконийской, которая жила в ІІІ веке.

Параскева родились в зажиточной христианской семье, но с юных лет вела аскетический образ жизни, и все свободное время посвящала молитвам и служению Господу.

Когда во времена императора Диоклетиана усилились гонения на христиан, Параскеву схватили и принуждали поклониться языческим богам. Она отказалась и не отреклась от Господа.

За это Параскеву жестоко пытали, а затем казнили.

Именины сегодня празднуют Параскева, Афанасий, Денис, Ефим, Иван, Семен.