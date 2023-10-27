28 жовтня: Міжнародний день анімації, День бабусь та дідусів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, відзначається подія присвячена мультфільмам – Міжнародний день анімації, який був започаткований у 2002 році, пише УНН.
Саме 28 жовтня 1892 року у Парижі винахідник Еміль Рейно вперше продемонстрував публіці магічне диво — оптичний театр.
А також презентував апарат “праксиноскоп”, завдяки якому нехитрі мальовані картинки скоювали такі ж нехитрі, але абсолютно дивовижні рухи.
У 1900 році Джеймс Стюарт Блектон вперше застосовує по кадрову зйомку.
Справжню революцію в анімації здійснив Уолт Дісней. Прийоми, які він першим почав використовувати при створені мультфільмів й досі вважаються класичними, незважаючи на розвиток технологій.
В Україні з 2018 року саме 28 жовтня неофіційно відзначають День бабусь та дідусів.
Вважається, що кінець жовтня обраний для цієї події не випадково — саме у цю пору року стародавні слов’яни вшановували літніх людей та своїх предків.
Ще 28 жовтня — це Всесвітній день дзюдо.
Засновником цього виду бойових мистецтв є японський майстер джиу-джитсу Дзігоро Кано, який у 1882 році відкрив першу школу дзюдо.
Дзюдо швидко здобуло популярність в Японії та багатьох країнах світу, а з 1964 року стало олімпійським видом спорту.
Дзігоро Кано народився 28 жовтня, тож саме на його честь і встановлена сьогоднішня подія.
Ще 28 жовтня можна відзначити День дикої їжі, День креольської культури та День змін на краще.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Параскеви Іконійської, яка жила у ІІІ столітті.
Параскева народилися у заможній християнській родині, але з юних років вела аскетичний образ життя, і весь вільний час присвячувала молитвам та служінню Господу.
Коли за часів імператора Діоклетіана посилилися гоніння на християн, Параскеву схопили та примушували поклонитися язичницьким богам. Вона відмовилася і не зреклася Господа.
За це Параскеву жорстоко катували, а потім стратили.
Іменини сьогодні святкують Параскева, Афанасій, Денис, Юхим, Іван, Семен.