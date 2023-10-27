28 жовтня: Міжнародний день анімації, День бабусь та дідусів

Саме 28 жовтня 1892 року у Парижі винахідник Еміль Рейно вперше продемонстрував публіці магічне диво — оптичний театр.

А також презентував апарат “праксиноскоп”, завдяки якому нехитрі мальовані картинки скоювали такі ж нехитрі, але абсолютно дивовижні рухи.

У 1900 році Джеймс Стюарт Блектон вперше застосовує по кадрову зйомку.

Справжню революцію в анімації здійснив Уолт Дісней. Прийоми, які він першим почав використовувати при створені мультфільмів й досі вважаються класичними, незважаючи на розвиток технологій.

В Україні з 2018 року саме 28 жовтня неофіційно відзначають День бабусь та дідусів.

Вважається, що кінець жовтня обраний для цієї події не випадково — саме у цю пору року стародавні слов’яни вшановували літніх людей та своїх предків.

Ще 28 жовтня — це Всесвітній день дзюдо.

Засновником цього виду бойових мистецтв є японський майстер джиу-джитсу Дзігоро Кано, який у 1882 році відкрив першу школу дзюдо.

Дзюдо швидко здобуло популярність в Японії та багатьох країнах світу, а з 1964 року стало олімпійським видом спорту.

Дзігоро Кано народився 28 жовтня, тож саме на його честь і встановлена сьогоднішня подія.

Ще 28 жовтня можна відзначити День дикої їжі, День креольської культури та День змін на краще.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Параскеви Іконійської, яка жила у ІІІ столітті.

Параскева народилися у заможній християнській родині, але з юних років вела аскетичний образ життя, і весь вільний час присвячувала молитвам та служінню Господу.

Коли за часів імператора Діоклетіана посилилися гоніння на християн, Параскеву схопили та примушували поклонитися язичницьким богам. Вона відмовилася і не зреклася Господа.

За це Параскеву жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Параскева, Афанасій, Денис, Юхим, Іван, Семен.