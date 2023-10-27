28 жовтня: Міжнародний день анімації, День бабусь та дідусів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11516 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 75572 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157378 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155818 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127945 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134677 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86283 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93520 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99131 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89823 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4792 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7874 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 7084 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7126 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

20:43 • 3880 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155818 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225385 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374546 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310743 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418734 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4958 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15402 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32220 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28980 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127945 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

28 жовтня: Міжнародний день анімації, День бабусь та дідусів

Київ • УНН

 • 187988 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, відзначається подія присвячена мультфільмам – Міжнародний день анімації, який був започаткований у 2002 році, пише УНН.

28 жовтня: Міжнародний день анімації, День бабусь та дідусів

Саме 28 жовтня 1892 року у Парижі винахідник Еміль Рейно вперше продемонстрував публіці магічне диво — оптичний театр.
А також презентував апарат “праксиноскоп”, завдяки якому нехитрі мальовані картинки скоювали такі ж нехитрі, але абсолютно дивовижні рухи.

У 1900 році Джеймс Стюарт Блектон вперше застосовує по кадрову зйомку.

Справжню революцію в анімації здійснив Уолт Дісней. Прийоми, які він першим почав використовувати при створені мультфільмів й досі вважаються класичними, незважаючи на розвиток технологій.

В Україні з 2018 року саме 28 жовтня неофіційно відзначають День бабусь та дідусів.

Вважається, що кінець жовтня обраний для цієї події не випадково — саме у цю пору року стародавні слов’яни вшановували літніх людей та своїх предків.

Ще 28 жовтня — це Всесвітній день дзюдо.
Засновником цього виду бойових мистецтв є японський майстер джиу-джитсу Дзігоро Кано, який у 1882 році відкрив першу школу дзюдо.

Дзюдо швидко здобуло популярність в Японії та багатьох країнах світу, а з 1964 року стало олімпійським видом спорту.

Дзігоро Кано народився 28 жовтня, тож саме на його честь і встановлена сьогоднішня подія.

Ще 28 жовтня можна відзначити День дикої їжі, День креольської культури та День змін на краще.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці Параскеви Іконійської, яка жила у ІІІ столітті.

Параскева народилися у заможній християнській родині, але з юних років вела аскетичний образ життя, і весь вільний час присвячувала молитвам та служінню Господу.

Коли за часів імператора Діоклетіана посилилися гоніння на християн, Параскеву схопили та примушували поклонитися язичницьким богам. Вона відмовилася і не зреклася Господа.

За це Параскеву жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Параскева, Афанасій, Денис, Юхим, Іван, Семен.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13