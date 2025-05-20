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2 миллиона гривен на поддержку "Хартии" собрали на марафоне MHP Run4Victory в Киеве

Киев • УНН

 • 608 просмотра

В Киеве прошел благотворительный марафон MHP Run4Victory, где 2700 участников поддержали 13-ю бригаду НГУ "Хартия". Собранные 2 млн грн передадут на ударные дроны для военных.

2 миллиона гривен на поддержку "Хартии" собрали на марафоне MHP Run4Victory в Киеве

18 мая в Киеве на Трухановом острове состоялся масштабный благотворительный марафон MHP Run4Victory. Это второе мероприятие из нынешней серии забегов, которые проводит компания МХП и БФ "МХП-Громаді" в разных городах под лозунгом: Бежим за тех, кто борется. Помним тех, кто отдал жизнь, передает УНН

2 миллиона гривен – на усиление "Хартии"

В Киеве более 2700 участников вышли на разные дистанции для поддержки 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартии".  Среди бегунов – как профессиональные легкоатлеты, так и любители. Вместе с работниками компании МХП бежали ветераны, военные, люди с инвалидностью и дети. Они преодолевали дистанции 42, 21, 10, 5 и 2 км. Самые юные бежали – 100 и 500 метров. Также состоялся инклюзивный забег "Люди Титаны".

"MHP Run4Victory — это больше, чем серия забегов. Это о силе команды, выносливости и победе над собой. Мы объединяем тех, кто готов принимать вызовы, двигаться вперед и поддерживать друг друга. Но самое важное — каждый километр в этом забеге имеет значение. Все средства от регистрационных взносов сегодняшнего забега направляем на поддержку 13-й бригады НГУ "Хартия".  В других городах средства передаем местным воинским частям, поэтому наша энергия и усилия помогают давать отпор врагу. Вместе мы не просто бежим — мы поддерживаем жителей громад, где ведем наш бизнес, формируем культуру здорового образа жизни и вдохновляем других на новые достижения", — отметил Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП.

"В этом году на серии забегов MHP Run4Victory в разных городах Украины мы бежим за тех, кто борется, и чтим память тех, кто отдал свою жизнь. Выходя на старт, мы не просто преодолеваем дистанцию — мы чувствуем силу общей цели и единства. Когда мы бежим вместе, мы поддерживаем, помогаем и вдохновляем друг друга. Это о сплоченности и национальном сознании, которое делает нас сильнее и приближает к большой общей победе. Ведь вместе мы сильны, вместе мы меняем будущее, и только вместе сможем одержать победу", — Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Все собранные средства с регистрационных взносов и донатов во время мероприятия — а это 2 миллиона гривен — передадут на ударные дроны для бригады "Хартия".

"Спасибо всем, кто присоединился к забегу! Спасибо МХП, которые всегда рядом с "Хартией" и которые организовали это мероприятие, чтобы мы все наслаждались жизнью", – комментирует командир корпуса "Хартия", полковник Игорь Оболенский.

Амбассадоры и участники марафона

Среди участников забега  —  ветеран, руководитель футзальной команды "Черкасские Козаки — МХП" Артем Лукашук. В марте этого года Артем преодолел 42 км на марафоне в Брайтоне, а теперь вышел на старт киевского марафона, чтобы пробежать 10 км в поддержку военных. Артем встал на защиту Украины в 2014 году, получил ранение в Углегорске. В 2022-м снова вернулся в армию. Сегодня Артем — ветеран, проживает в Черкассах и помогает собратьям возвращаться к жизни через спорт. Он призер "Игр Непокоренных" и капитан ветеранской футзальной команды "Черкасские Козаки — МХП", которую поддерживает программа поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

"Благотворительные забеги очень важны. Наши люди должны помнить, что в стране идет война, гибнут лучшие ребята и девушки. Надо помогать военным на фронте, а также привлекать их и ветеранов к таким забегам и спорту в целом", —  добавил Артем Лукашук.

21 километр на протезе преодолел ветеран Алексей Лобанок. В начале полномасштабного вторжения Алексей мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, присоединившись к 66 отдельной механизированной бригаде в качестве сапера.

После тяжелого ранения и ампутации он дал себе установку: травма и протез не изменят его жизнь. Сегодня Алексей — ментор физического развития и безопасности в Киевском центре Украинской академии лидерства, где продолжает делиться силой духа и знаниями с молодежью.

На детские дистанции в память о погибшем дедушке вышел 5-летний Дмитрий Даневич.  В 2022 году полковник Вячеслав Вороной защищал окруженный Киев, совершил первые полеты на "Азовсталь" в заблокированный Мариуполь, выполнял миссии в направлении Попасной и погиб во время эвакуации раненых со сбитого вертолета, который возвращался после прорыва на "Азовсталь". Для Дмитрика участие в забеге — это не просто спорт. Это память. Это благодарность. Это шаги, полные глубокого смысла. В прошлом году он участвовал во всех забегах MHP Run4Victory и вместе с семьей поддерживал инициативы в помощь военным, в частности акцию #FreeAzov.

Спортивный партнер мероприятия – NewRun.

"Это мероприятие – это не просто спортивный старт. Это реальная возможность внести вклад в нашу победу, поддержать наших защитников и показать, что мы вместе – сильная нация. Марафон стал символом единства и силы духа украинцев", – отметила Оксана Сученко, директор NewRun и спортивный организатор MHP Run4Victory Марафон Киев.

Информационными партнерами серии забегов MHP Run4Victory 2025 стали украинское интернет-издание Gazeta.ua, первое спортивное радио Чемпион и информационный ресурс Biganuti.

Забег состоялся при поддержке семьи брендов МХП, в частности "Супер Філео", "Легко!", сети Doner Маркет, Аппетитная и РЯБCHICK, бренда "Яготинское", которые позаботились о питании участников и наполнении стартовых пакетов. А также программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч". 

Во время мероприятия все участники имели возможность принять участие в благотворительной лотерее, где разыгрывались подарочные сертификаты и ценные призы. В частности, от 13-й бригады НГУ "Хартия" за донат разыграли эксклюзивные лоты: футболку сборной Украины с подписью легендарного Андрея Шевченко и футболку с автографом лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также уникальная картина харьковской художницы Валентины Гук, созданная из обломков стекла от прилета по Госпрому — символ несокрушимого Харькова.

Следующий забег MHP Run4Victory состоится уже 7 июня в Тернополе. Регистрация уже открыта и продолжается через приложение https://racenext.app/ua/

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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