2 мільйони гривень на підтримку "Хартії" зібрали на марафоні MHP Run4Victory в Києві

18 травня у Києві на Трухановому острові відбувся масштабний благодійний марафон MHP Run4Victory. Це другий захід із цьогорічної серії забігів, які проводить компанія МХП та БФ "МХП-Громаді" в різних містах під гаслом: Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя, передає УНН.

2 млн гривень – на посилення "Хартії"

У Києві більш ніж 2700 учасників вийшли на різні дистанції для підтримки 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартії". Серед бігунів – як професійні легкоатлети, так і аматори. Разом із працівниками компанії МХП бігли ветерани, військові, люди з інвалідністю та діти. Вони долали дистанції 42, 21, 10, 5 і 2 км. Наймолодші бігли – 100 та 500 метрів. Також відбувся інклюзивний забіг "Люди Титани".

"MHP Run4Victory — це більше, ніж серія забігів. Це про силу команди, витривалість і перемогу над собою. Ми об’єднуємо тих, хто готовий приймати виклики, рухатися вперед і підтримувати один одного. Але найважливіше — кожен кілометр у цьому забігу має значення. Всі кошти від реєстраційних внесків сьогоднішнього забігу спрямовуємо на підтримку 13-ї бригади НГУ "Хартія". У інших містах кошти передаємо місцевим військовим частинам, тож наша енергія та зусилля допомагають давати відсіч ворогу. Разом ми не просто біжимо — ми підтримуємо жителів громад, де ведемо наш бізнес, формуємо культуру здорового способу життя та надихаємо інших на нові досягнення", — зазначив Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП.

"Цьогоріч на серії забігів MHP Run4Victory в різних містах України ми біжимо за тих, хто бореться, і вшановуємо пам’ять тих, хто віддав своє життя. Виходячи на старт, ми не просто долаємо дистанцію — ми відчуваємо силу спільної мети та єдності. Коли ми біжимо разом, ми підтримуємо, допомагаємо й надихаємо одне одного. Це про згуртованість та національну свідомість, яка робить нас сильнішими та наближає до великої спільної перемоги. Адже разом ми сильні, разом ми змінюємо майбутнє, і тільки разом зможемо здобути перемогу", — Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

Усі зібрані кошти з реєстраційних внесків та донатів під час заходу — а це 2 мільйони гривень — передадуть на ударні дрони для бригади "Хартія".

"Дякую всім, хто приєднався до забігу! Дякую МХП, які завжди поруч із "Хартією" і які організували цей захід, щоб ми всі насолоджувалися життям", – коментує командир корпусу "Хартія", полковник Ігор Оболєнський.

Амбасадори та учасники марафону

Серед учасників забігу — ветеран, керівник футзальну команду "Черкаські Козаки — МХП" Артем Лукашук. У березні цього року Артем подолав 42 км на марафоні в Брайтоні, а тепер вийшов на старт київського марафону, щоб пробігти 10 км на підтримку військових. Артем став на захист України у 2014 році, отримав поранення у Вуглегірську. У 2022-му знову повернувся у військо. Сьогодні Артем — ветеран, проживає в Черкасах і допомагає побратимам повертатися до життя через спорт. Він призер "Ігор Нескорених" і капітан ветеранської футзальної команди "Черкаські Козаки — МХП", яку підтримує програма підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

"Благодійні забіги дуже важливі. Наші люди мають памʼятати, що в країні йде війна, гинуть найкращі хлопці й дівчата. Треба допомагати військовим на фронті, а також залучати їх і ветеранів до таких забігів і спорту загалом", — додав Артем Лукашук.

21 кілометр на протезі подолав ветеран Олексій Лобанок. На початку повномасштабного вторгнення Олексій мобілізувався до Збройних Сил України, долучившись до 66 окремої механізованої бригади як сапер.

Після важкого поранення та ампутації він дав собі настанову: травма та протез не змінять його життя. Сьогодні Олексій — ментор фізичного розвитку та безпеки в Київському осередку Української академії лідерства, де продовжує ділитися силою духу та знаннями з молоддю.

На дитячі дистанції у пам’ять про загиблого дідуся вийшов 5-річний Дмитро Даневич. У 2022 році полковник Вячеслав Вороний боронив оточений Київ, здійснив перші польоти на "Азовсталь" у заблокований Маріуполь, виконував місії в напрямку Попасної та загинув під час евакуації поранених зі збитого гвинтокрила, який повертався після прориву на "Азовсталь". Для Дмитрика участь у забігу — це не просто спорт. Це пам’ять. Це вдячність. Це кроки, сповнені глибокого сенсу. Минулого року він брав участь в усіх забігах MHP Run4Victory і разом із родиною підтримував ініціативи на допомогу військовим, зокрема акцію #FreeAzov.

Спортивний партнер заходу – NewRun.

"Цей захід – це не просто спортивний старт. Це реальна можливість зробити внесок у нашу перемогу, підтримати наших захисників і показати, що ми разом – сильна нація. Марафон став символом єдності та сили духу українців", – зазначила Оксана Сученко, директорка NewRun та спортивна організаторка MHP Run4Victory Марафон Київ.

Інформаційними партнерами серії забігів MHP Run4Victory 2025 стали українське інтернет-видання Gazeta.ua, перше спортивне радіо Чемпіон та інформаційний ресурс Biganuti.

Забіг відбувся за підтримки родини брендів МХП, зокрема "Супер Філео", "Легко!", мережі Doner Маркет, Апетитна та РЯБCHICK, бренду "Яготинське", які подбали про харчування учасників та наповнення стартових пакетів. А також програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Під час заходу всі учасники мали змогу взяти участь у благодійній лотереї, де розігрувалися подарункові сертифікати та цінні призи. Зокрема, від 13-ї бригади НГУ "Хартія" за донат розіграли ексклюзивні лоти: футболку збірної України з підписом легендарного Андрія Шевченка та футболку з автографом лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, а також унікальна картина харківської художниці Валентини Гук, створена з уламків скла від прильоту по Держпрому — символ незламного Харкова.

Наступний забіг MHP Run4Victory відбудеться вже 7 червня у Тернополі. Реєстрація вже відкрита та триває через додаток https://racenext.app/ua/.