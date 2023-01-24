2 апреля в Болгарии состоятся досрочные всеобщие выборы - президент
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Болгарии во вторник своим указом заявил, что 2 апреля в стране состоятся досрочные всеобщие выборы. 48-й парламент не смог сформировать правительство, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Румен Радев объявил о роспуске парламента с 3 февраля.
Болгария проведет досрочные всеобщие выборы в пятый раз за последние два года.
Болгарская социалистическая партия вернула Радеву свой мандат на формирование правительства во вторник после того, как не смогла сформировать новую коалицию, что проложило путь к новым выборам.
Добавим
Политический кризис в Болгарии начался после всеобщих выборов в апреле 2021 года. Из-за невозможности собрать правящую коалицию болгарские избиратели пришли на избирательные участки в июле и ноябре 2021 года, а также в октябре 2022 года.
С апреля 2021 года страной руководит временное правительство.
Радев попросил несколько политических партий, представленных в 240-местном парламенте, сформировать правительство, но безрезультатно.
Президент сначала поручает партиям, занявшим первое и второе место на парламентских выборах соответственно, сформировать правительство. Если они терпят неудачу, третью политическую партию просят собрать коалицию. А если и третья попытка не увенчалась успехом, объявляется досрочное голосование.