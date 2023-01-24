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2 квітня у Болгарії відбудуться дострокові загальні вибори – президент

Київ • УНН

 • 934046 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Болгарії у вівторок своїм указом заявив, що 2 квітня в країні відбудуться дострокові загальні вибори. 48-й парламент не зміг сформувати уряд, пише УНН з посиланням на Reuters.

2 квітня у Болгарії відбудуться дострокові загальні вибори – президент

Деталі

Румен Радєв оголосив про розпуск парламенту із 3 лютого.

Болгарія проведе дострокові загальні вибори вп'яте за останні два роки.

Болгарська соціалістична партія повернула Радєву свій мандат на формування уряду у вівторок після того, як не спромоглася сформувати нову коаліцію, що проклало шлях до нових виборів.

Додамо

Політична криза в Болгарії почалася після загальних виборів у квітні 2021 року. Через неможливість зібрати правлячу коаліцію болгарські виборці прийшли на виборчі дільниці у липні та листопаді 2021 року, а також у жовтні 2022 року.

З квітня 2021 року країною керує тимчасовий уряд.

Радєв попросив кілька політичних партій, представлених у 240-місцевому парламенті, сформувати уряд, але безрезультатно.

Президент спочатку доручає партіям, які посіли відповідно перше та друге місце на парламентських виборах, сформувати уряд. Якщо вони зазнають невдачі, третю політичну партію просять зібрати коаліцію. А якщо і третя спроба не мала успіху, оголошується дострокове голосування.

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