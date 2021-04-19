12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги

Что известно

Среди клубов оказались английские “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Челси” и “Арсенал”, испанские “Барселона”, “Атлетико” и “Реал”, итальянские “Милан”, “Интер „и“ Ювентус ”. Они вошли в число клубов-основателей нового турнира.

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“Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, управлять турниром будут клубы-основатели, — говорится в пресс-релизе. — Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки”.

Что предшествовало

Ранее в воскресенье Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание Суперлиги и заявили, что эти клубы будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

“Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом”, — также говорится в пресс-релизе.

Главой Суперлиги стал президент “Реала” Флорентино Перес, вице-президентами турнира — Андреа Аньелли ( “Ювентус”) и Джоэл Глейзер (“Манчестер Юнайтед”).

Дополнение

Планируется, что в Суперлиге примут участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут квалифицироваться в турнир на основе результатов предыдущего сезона. Матчи будут проходить среди недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах. Сезон будет начинаться в августе.

Будут созданы две группы по 10 команд, которые проведут между собой матчи дома и в гостях. За три лучшие команды из каждой группы автоматически выйдут в четвертьфинал. Четвертые и пятые команды проведут стыковые матчи, чтобы определить еще двух четвертьфиналистов. Четвертьфинал и полуфинал будут состоять из двух матчей, финал — с одной игры на нейтральном поле в конце мая.

В пресс-релизе сказано, что клубы-основатели получат около 3,5 млрд долларов для поддержки их инвестиционных планов в инфраструктуру и компенсации влияния пандемии коронавирусной инфекции. В Суперлиге ожидают, что солидарны выплаты клубам существенно превысят доход от нынешних еврокубков, они составят более 10 млрд долларов.

Напомним

ФИФА резко выступила против создания “Европейской премьер-лиги”.