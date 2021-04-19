12 європейських футбольних топ-клубів оголосили про створення Суперліги

Що відомо

Серед клубів опинились англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус". Вони увійшли в число клубів-засновників нового турніру.

Цитата

"Дванадцять провідних клубів Європи сьогодні спільно прийшли до домовленості про створення нового турніру - Суперліги. Матчі проводитимуться посеред тижня, керувати турніром будуть клуби-засновники, - йдеться в прес-релізі. - Ще три клуби приєднаються до числа засновників перед початком першого сезону, старт якого повинен відбутися в найкоротші терміни".

Що передувало

Раніше в неділю Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), керівництво національних футбольних федерацій Англії, Іспанії та Італії, а також чемпіонатів цих країн засудили створення Суперліги і заявили, що ці клуби будуть виключені зі складу учасників національних турнірів, а також змагань під егідою УЄФА.

"Клуби-засновники в майбутньому чекають можливості обговорити з УЄФА і Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) спільне співробітництво, щоб забезпечити найкращі перспективи як для нового турніру, так і для футболу в цілому", - також сказано в прес-релізі.

Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес, віце-президентами турніру - Андреа Аньєллі ("Ювентус") і Джоел Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Доповнення

Планується, що в Суперлізі братимуть участь 15 клубів-засновників, а також ще п'ять команд, які будуть кваліфікуватися в турнір на основі результатів попереднього сезону. Матчі будуть проходити посеред тижня, клуби продовжать грати в своїх національних чемпіонатах. Сезон буде починатися в серпні.

Будуть створені дві групи по 10 команд, які проведуть між собою матчі вдома і в гостях. За три кращі команди з кожної групи автоматично вийдуть до чвертьфіналу. Четверті і п'яті команди проведуть стикові матчі, щоб визначити ще двох чвертьфіналістів. Чвертьфінал і півфінал будуть складатися з двох матчів, фінал - з однієї гри на нейтральному полі в кінці травня.

У прес-релізі сказано, що клуби-засновники отримають близько 3,5 млрд доларів для підтримки їх інвестиційних планів в інфраструктуру і компенсації впливу пандемії коронавирусной інфекції. У Суперлізі очікують, що солідарні виплати клубам істотно перевищать дохід від нинішніх єврокубків, вони складуть понад 10 млрд доларів.

Нагадаємо

ФІФА різко виступила проти створення “Європейської прем’єр-ліги”.