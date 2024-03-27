12-летний мальчик погиб в результате удара по Харьковщине

В среду, 27 марта, около 21:20 российские войска ударили по Боровой Харьковской области. В результате удара погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается говорится в сообщении.

Парень в Боровой умер в больнице после осколочных ранений, рассказал руководитель Боровской СВА Александр Тертышный.

По его словам, по поселку было два попадания: один вблизи детского сада, другой возле жилой двухэтажки.

Парень с родителями как раз подходил к своему дому, когда прилетело. Мальчика ранило, его забрали в больницу в тяжелом состоянии, но, к сожалению, смертельно. Это улица, на которой только жилая застройка, и вот по ней стреляли сказал Тертышный.

Информации о других раненых в общине нет.

Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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