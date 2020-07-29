З’їзд партії та робота над публічністю кандидатів: Кравчук розповіла, як “Слуги народу” готуються до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У кінці серпня відбудеться з’їзд партії “Слуга народу”, на якому планують презентувати кандидатів на місцеві вибори. Важливим є хороший публічний медійний старт кандидатів. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
“Який у нас план по виборам — у серпні-на початку вересня будуть презентації регіональних стратегій. Орієнтовно 21 серпня, але не пізніше, ніж 22 серпня, ми проведемо партійний з’їзд. Основна його юридична мета — це висунути кандидата по 208 округу в Чернігівській області. Довибори там відбудуться в один день з місцевими виборами, тобто 25 жовтня. І рішення про висування приймає саме з’їзд партії. І також ми хочемо презентувати команди, кандидатів на мерів обласних центрів”, — повідомила Кравчук.
За її словами, юридично обласні конференції вже відбудуться у вересні.
“Але ми вважаємо, що треба мати хороший публічний медійний старт для наших кандидатів. І власне з 5 вересня стартує офіційна кампанія. Ми розуміємо, що багато буде других турів, до середини листопада ми будемо перебувати в цьому виборчому процесі. Я вважаю, що є хороші шанси фактично в усіх містах, це уже залежить від активності, від грамотних кампаній, які будуть проводити наші штаби”, — додала Кравчук.
Як повідомляв УНН раніше, Партія “Слуга народу” збирає представників виборчих штабів з усіх областей України, орієнтовно 21 серпня відбудеться всеукраїнський з’їзд політсили.