"Звучить як російський": Резніков прокоментував "мирний" план Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі прокоментував "мирний" план щодо врегулювання війни росії проти України, запропонований Індонезією. Він заявив, що пропозиція "звучить як російська", і з міністром її ніхто не обговорював, передає кореспондент УНН.
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"Я постараюся бути ввічливим. Ми не обговорювали це з міністром (закордонних справ Індонезії Прабово Субіанто, - ред.). Звучить як російський план, а не індонезійський", - резюмував Резніков.
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Міністр нагадав, що протягом двох років обіймав посаду заступника голови української делегації в Мінському процесі, де вони "намагалися спілкуватися, домовлятися з росіянами за столом", щоб завершити Мінську угоду і Нормандський формат. За словами Резнікова, результатом дискусій стало повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Він підкреслив, що українська сторона "не вірить" росіянам за столом перемовин, поки країна-агресор не виведе свої війська з усіх тимчасово окупованих нею територій до кордонів, визнаних міжнародною спільнотою у 1991 році, тобто включно з Кримом, Луганськом та Донецьком.
"Після цього з нашими партнерами за столом ми будемо готові обговорювати мирне співіснування після війни. Відшкодування, вердикт Міжнародного трибуналу тощо. і нам не потрібен цей посередник, як це було запропоновано цим дивним планом", - підсумував Резніков.
Раніше
Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто у суботу, 3 червня, запропонував "мирний" план щодо війни в Україні, закликавши до створення демілітаризованої зони та референдуму Організації Об'єднаних Націй на території, яку він назвав "спірною".
У МЗС України відреагували, зауваживши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації, на що і спрямована формула миру Президента Володимира Зеленського, до втілення якої запросили долучитися й Індонезію.