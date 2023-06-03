"Жодного міфічного "врегулювання": у ОП відреагували на "мирний" план Індонезії

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Радник наголосив, що чергова пропозиція "мирного" врегулювання артикулюється "друзями" росії та має вигляд "близнюка російської пропозиції". За його словами, "мирний" план Індонезії полягає у тому, що Україна має "негайно припинити опір", а також припинити вогонь по "дружнім" окупантам рф і "відійти вбік на 15 км", "соромʼязливо" чекаючи, доки росія не проведе фейковий референдум, щоб "під дулами автоматів на окупованій території зафіксувати своє право безкарно вбивати".

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"Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"? Реалістична пропозиція одна. Щоб війна реально закінчилась, а світ повернувся до порядку, до міжнародного права, до справедливості, необхідно, щоб росія забралась із суверенної території України. Негайно. Після цього – переговори щодо буферної зони, ракет, репарацій тощо. І жодного міфічного "врегулювання", під яким розуміють капітуляцію, не треба", - заявив Подоляк.

Раніше

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто у суботу, 3 червня, запропонував "мирний" план щодо війни в Україні, закликавши до створення демілітаризованої зони та референдуму Організації Об'єднаних Націй на території, яку він назвав "спірною".

У МЗС України відреагували, зауваживши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації, на що і спрямована формула миру Президента Володимира Зеленського, до втілення якої запросили долучитися й Індонезію.