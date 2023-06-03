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"Жодного міфічного "врегулювання": у ОП відреагували на "мирний" план Індонезії

Київ • УНН

 • 358587 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter відреагував на "мирний" план, запропонований міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто. Він наголосив, що для того, щоб війна закінчилася, необхідно, щоб росія негайно вивела свої війська з України, і "жодного міфічного "врегулювання", передає УНН.

"Жодного міфічного "врегулювання": у ОП відреагували на "мирний" план Індонезії

Деталі

Радник наголосив, що чергова пропозиція "мирного" врегулювання артикулюється "друзями" росії та має вигляд "близнюка російської пропозиції". За його словами, "мирний" план Індонезії полягає у тому, що Україна має "негайно припинити опір", а також припинити вогонь по "дружнім" окупантам рф і "відійти вбік на 15 км", "соромʼязливо" чекаючи, доки росія не проведе фейковий референдум, щоб "під дулами автоматів на окупованій території зафіксувати своє право безкарно вбивати".

Цитата

"Маємо це серйозно слухати? 465 днів війни за свободу, щоб почути чергову пропозицію "стати на коліна"? Реалістична пропозиція одна. Щоб війна реально закінчилась, а світ повернувся до порядку, до міжнародного права, до справедливості, необхідно, щоб росія забралась із суверенної території України. Негайно. Після цього – переговори щодо буферної зони, ракет, репарацій тощо. І жодного міфічного "врегулювання", під яким розуміють капітуляцію, не треба", - заявив Подоляк.

Раніше

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто у суботу, 3 червня, запропонував "мирний" план щодо війни в Україні, закликавши до створення демілітаризованої зони та референдуму Організації Об'єднаних Націй на території, яку він назвав "спірною".

У МЗС України відреагували, зауваживши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації, на що і спрямована формула миру Президента Володимира Зеленського, до втілення якої запросили долучитися й Індонезію.

Українські Національні Новини

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