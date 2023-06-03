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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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"Никакого мифического "урегулирования": в ОП отреагировали на "мирный" план Индонезии

Киев • УНН

 • 358587 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter отреагировал на "мирный" план, предложенный министром обороны Индонезии Прабово Субианто. Он отметил, что для того, чтобы война закончилась, необходимо, чтобы россия немедленно вывела свои войска из Украины, и "никакого мифического "урегулирования", передает УНН.

"Никакого мифического "урегулирования": в ОП отреагировали на "мирный" план Индонезии

Детали

Советник отметил, что очередное предложение "мирного" урегулирования артикулируется "друзьями" россии и имеет вид "близнеца российского предложения". По его словам, "мирный" план Индонезии заключается в том, что Украина должна "немедленно прекратить сопротивление", а также прекратить огонь по "дружественным" оккупантам рф и "отойти в сторону на 15 км", "стыдливо" ожидая, пока россия не проведет фейковый референдум, чтобы "под дулами автоматов на оккупированной территории зафиксировать свое право безнаказанно убивать".

Цитата

"Должны ли мы это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "стать на колени"? Реалистичное предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы россия убралась с суверенной территории Украины. Немедленно. После этого – переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное. И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не надо", - заявил Подоляк.

Ранее

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в субботу, 3 июня, предложил "мирный" план по войне в Украине, призвав к созданию демилитаризованной зоны и референдума Организации Объединенных Наций на территории, которую он назвал "спорной".

В МИД Украины отреагировали, отметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к воплощению которой пригласили присоединиться и Индонезию.

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