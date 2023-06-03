"Никакого мифического "урегулирования": в ОП отреагировали на "мирный" план Индонезии

Детали

Советник отметил, что очередное предложение "мирного" урегулирования артикулируется "друзьями" россии и имеет вид "близнеца российского предложения". По его словам, "мирный" план Индонезии заключается в том, что Украина должна "немедленно прекратить сопротивление", а также прекратить огонь по "дружественным" оккупантам рф и "отойти в сторону на 15 км", "стыдливо" ожидая, пока россия не проведет фейковый референдум, чтобы "под дулами автоматов на оккупированной территории зафиксировать свое право безнаказанно убивать".

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"Должны ли мы это серьезно слушать? 465 дней войны за свободу, чтобы услышать очередное предложение "стать на колени"? Реалистичное предложение одно. Чтобы война реально закончилась, а мир вернулся к порядку, к международному праву, к справедливости, необходимо, чтобы россия убралась с суверенной территории Украины. Немедленно. После этого – переговоры по буферной зоне, ракетам, репарациям и тому подобное. И никакого мифического "урегулирования", под которым понимают капитуляцию, не надо", - заявил Подоляк.

Ранее

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в субботу, 3 июня, предложил "мирный" план по войне в Украине, призвав к созданию демилитаризованной зоны и референдума Организации Объединенных Наций на территории, которую он назвал "спорной".

В МИД Украины отреагировали, отметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к воплощению которой пригласили присоединиться и Индонезию.