Зрив презентації Платформи єдності: суд відправив під домашній арешт одного з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт "азовця" Олександра Демидова, який є одним з підозрюваних у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві, передає кореспондент УНН.
Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Демидову до 10 травня.
Також, суд поклав на Демидова наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або до суду у визначений час, здати на зберігання до відповідного підрозділу Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право виїзду закордон, не відлучатися за межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Також, суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному Сергію Тамаріну.
Як раніше повідомляв УНН, до управління столичної поліції доставили 15 осіб, які брали участь у зриві презентації Національної платформи примирення і єдності у Києві, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо.
Нагадаємо, представники Національного корпусу зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності.
Як повідомлялося, радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо вважає, що Нацкорпус зірвав презентацію Платформи примирення і єдності через те, що війна — це великі гроші і її невигідно закінчувати.