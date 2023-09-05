"Золотих" туалетів на Одещині не буде: Кіпер скасував низку тендерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За останні три місяці Одеська ОВА перевірила 2500 закупівель на загальну суму 870 млн грн. Невідповідність вимогам воєнного часу встановлено у 60 тендерах на суму понад 100 млн грн. Про це у своєму tg-каналі написав очільник ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Мова про тендери, оголошені в період з березня по серпень цьогоріч. Доцільність цих тендерів доручено перевірити ініціаторам - головам РДА спільно з головами територіальних громад, повідомив Кіпер.
Серед вже скасованих тендерів зокрема облаштування туалетів, на які планували витратити 1,5 млн грн, поточний ремонт адміністративних та інших будівель на майже 90 млн грн, виготовлення недоцільних проєктно-кошторисних документацій на загальну суму понад 22 млн грн.
“Звертаю увагу на те, що закупівлі повинні плануватися з урахуванням реальних потреб, а на першому місці має бути допомога військовим у їх матеріально-технічному забезпечені. Також у пріоритеті охорона здоров’я, безпека громадян, діти, освіта.
Моніторинг триває…”, - наголосив очільник Одеської ОВА Кіпер.