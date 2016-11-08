Змію виявили в авіасалоні при польоті до Мехіко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Пасажири літака за напрямком до Мехіко авіакомпанії Aeromexico виявили на його борту змію, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Інцидент стався в повітрі.
Повідомляється, що рептилія вибралася з багажного відсіку, розташованого над сидіннями. Поява в салоні змії, як зазначається, не викликала паніки серед пасажирів. Вони спіймали рептилію за допомогою покривала, наданого бортпровідником.
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Літак отримав пріоритет при заході на посадку, після приземлення змію забрали працівники ветеринарного контролю. У Aeromexico пообіцяли розібратися, як рептилія потрапила на борт повітряного судна.