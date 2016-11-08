Змею обнаружили в авиасалоне при полете в Мехико
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Пассажиры самолета по направлению к Мехико авиакомпании Aeromexico обнаружили на его борту змею, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Инцидент произошел в воздухе.
Сообщается, что рептилия выбралась из багажного отсека, расположенного над сиденьями. Появление в салоне змеи, как отмечается, не вызывало паники среди пассажиров. Они поймали рептилию с помощью покрывала, предоставленного бортпроводником.
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Самолет получил приоритет при заходе на посадку, после приземления змею забрали работники ветеринарного контроля. В Aeromexico пообещали разобраться, как рептилия попала на борт воздушного судна.