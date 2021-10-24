ЗМІ: у МЗС Туреччини намагалися знайти спосіб не оголошувати послів 10 країн персонами нон-грата

Деталі

За його даними, Ердоган віддав відповідний наказ МЗС 21 жовтня. Спроби дипломатів переконати турецького лідера і не допустити подібного розвитку подій не увінчалися успіхом.

Тим часом агентство стверджує, що посли США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії та Нової Зеландії на цей момент не отримали від турецького зовнішньополітичного відомства відповідне повідомлення.

Представники турецької опозиції вважають, що подібного роду заяву Ердоган зробив, щоб відвернути увагу від погіршення ситуації в економіці. Минулого тижня курс турецької ліри оновив рекордний мінімум по відношенню до долара, досягнувши позначки 9,60 лір за долар.

Контекст

Кавалу був затриманий 18 жовтня 2017 року в аеропорту Стамбула. 1 листопада того ж року суд постановив взяти його під варту за “спробу змінити конституційний лад і змістити діючий уряд”. Влада Туреччини також вважала Кавалу причетним до акцій протесту, які проходили у 2013 році.

У лютому 2020 року стамбульський суд прийняв рішення виправдати і звільнити активіста, однак пізніше в той же день прокуратура знову санкціонувала його затримання.