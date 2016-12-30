Зловмисник з Овідіополя планував протаранити натовп в Одесі - поліція

Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін повідомив, що зловмисник з Овідіополя планував протаранити натовп в Одесі.

Він зазначив, що в смт. Овідіополь Одеської області сталося подвійне вбивство. Зловмисники підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.

Він також додав, що зловмисник може бути озброєним вогнепальною або холодною зброєю. Відтак у разі його виявлення громадянам слід дзвонити на спецлінію поліції 102.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталось подвійне вбивство матері та доньки.