Злоумышленник из Овидиополя планировал протаранить толпу в Одессе - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Злоумышленник, совершивший двойное убийство в Овидиополе планировал протаранить толпу в Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.
Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что злоумышленник из Овидиополя планировал протаранить толпу в Одессе.
Он отметил, что в пгт. Овидиополь Одесской области произошло двойное убийство. Злоумышленники поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.
Он также добавил, что злоумышленник может быть вооружен огнестрельным или холодным оружием. Поэтому в случае его обнаружения гражданам следует звонить на спецлинию полиции 102.
Напомним, вчера в Одесской области произошло двойное убийство матери и дочери.