Злочинну групу, що "відмила" більше 44 млн грн на експорті лісу викрили на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 24 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області викрили групу осіб, яка організувала злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ ДФС у Вінницькій області.
Закупівля лісоматеріалу проводилася від ряду фізичних осіб-підприємців, підконтрольних групі зловмисників, державна реєстрація яких проведена без наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Фактичне ж придбання лісу-кругляка здійснювалося за готівкові кошти без відповідних супровідних документів та без відображення у податковій звітності.
В подальшому товар реалізувався на адресу найбільших СГД-експортерів лісопродукції. Отримані на рахунки фізосіб-підприємців кошти за реалізацію деревини загальною сумою понад 44,4 млн грн знімалися з банківських рахунків та розподілялися між учасниками організованої групи, а також спрямовувалися на подальшу незаконну закупівлю лісоматеріалів.
Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Здійснюється досудове розслідування.