Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Винницкой области совместно с работниками УСБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, организовавших преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС в Винницкой области.
Закупка лесоматериала проводилась от ряда физических лиц-предпринимателей, подконтрольных группе злоумышленников, государственная регистрация которых проведена без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Фактическое же приобретение леса-кругляка осуществлялось за наличные средства без соответствующих сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности.
В дальнейшем товар реализовался в адрес крупнейших СГД-экспортеров лесопродукции. Полученные на счета физлиц-предпринимателей средства за реализацию древесины на общую сумму более 44 400 000 грн снимались с банковских счетов и распределялись между участниками организованной группы, а также направлены на дальнейшую незаконную закупку лесоматериалов.
Прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Осуществляется досудебное расследование.