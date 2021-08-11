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Журналісти знайшли у Лівії планшет бійця ПВК "Вагнера". Серед інформації є дані про розправи над мирними населенням

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Журналісти російської та арабської служб BBC опублікували свідоцтва можливої причетності бійців російської ПВК “Вагнера” до розправ над мирним населенням у Лівії. У своєму розслідуванні BBC опиралася на дані з планшета і документи, залишені, як стверджують репортери, найманцями при відступі, передає УНН.

Деталі

Розслідувачі отримали від джерела у Лівії планшет Samsung, залишений в зоні бойових дій на заході країни. Особу власника планшета не встановлена, проте на пристрої є карти, розмічені позивними російською мовою.

Один з цих позовних — “Мітла” — ймовірно, належить громадянину РФ Федору Мєтьолкіну. Такий висновок журналісти зробили на основі доповіді ООН про найманців у Лівії і даних української бази “Миротворець” з іменами людей, що імовірно воювали на південному сході України. BBC пише, що Мєтьолкін міг вступити в ПВК п’ять-шість років тому і воювати на Донбасі.

На планшеті виявилися інструкції по установці мін, зйомки місцевості з безпілотників, а також книги — “Гра престолів”, керівництво по виноробству і “Моя боротьба” Адольфа Гітлера.

На картах з планшета відзначені точки навколо околиці Тріполі Айн-Зара. Там найманці виступали на боці генерала Халіфи Хафтара проти Уряду національної згоди Лівії в 2020 році.

Одна з точок на картах — село Еспіа, де в 2019 році невідомі, які говорили російською, викрали і розстріляли мирних жителів. За свідченнями тих лівійців, хто вижив в той день, іноземці вивезли близько 35 осіб на одну з ферм в районі Бін-Гашіра. Влада Лівії вважає, що там знаходилася база ПВК “Вагнера”.

Журналісти показали одному з тих, хто вижив фото бійців ПВК “Вагнера”.

Лівієць упізнав нападника у громадянині РФ Володимирі Анданові (позивний “Ваха”).

Урядові війська Лівії також публікували фото Анданова у Бін-Гаширі приблизно в той час, коли стався розстріл.

Бійці ПВК в анонімному інтерв’ю BBC підтвердили, що відносини найманців з місцевим населенням не регламентуються, вони діють по “обставинам і особистого розуміння”. Вони також розповіли, що найманці можуть вбити цивільного, якщо він не приносить користі як інформатор.

“Ніхто їх зайвий раз не збирається годувати”, — наводить видання слова неназваного бійця ПВК.

Найманці уточнили, що багато хто з них мають судимість, і тому влаштовуються в ПВК, так як не можуть піти в армію або поліцію.

Доповнення

Крім того, дані з планшета Samsung дозволили репортерам встановити, що найманці мінували житлові райони Айн-Зари. На картах присутнє позначення типу мін — ОЗМ, МОН-50, ПОМ-2 і ПМН-2. Усі вони — російського виробництва.

Також журналісти опублікували 10-сторінкову заявку ПВК на закупівлю зброї у січні 2020 року. Документ складений на ім’я “генерального директора”. BBC передбачає, що під гендиректором мається на увазі підприємець Євген Пригожин, відомий як “кремлівський кухар”.

У минулому році Євросоюз ввів персональні санкції проти Пригожина в зв’язку з діяльністю “ПВК Вагнера” у Лівії.

У списку на поставку зброї є шість бронемашин, чотири танки, 12 вантажівок, 44 броньовані позашляховики, 270 АК, радари, шоломи і рації.

Заявки на зброю підписані фразою “Затверджую — Д.У. 9-ий ”. Розслідувачі вважають, що це можуть бути ініціали Дмитра “Вагнера” Уткіна. Інший його позивний — “Дев’ятий”. Саме колишній командир загону спецназу ГРУ Уткін вважається керівником ПВК “Вагнера”.

Вперше про присутність у Лівії бійців “ПВК Вагнера”, яка пов’язана з російським олігархом Євгеном Пригожиним, стало відомо два роки тому. ЗМІ стверджували, що бойовики не тільки займаються навчанням солдат армії фельдмаршала ЛНА Халіфи Хафтара, але і беруть участь у бойових діях. На початку цього року президент РФ Володимир Путін допустив наявність в країні найманців з Росії, додавши, що вони “не представляють інтереси російської держави”.

Російське МЗС неодноразово заперечувало присутність найманців “ПВК Вагнера” в регіоні. При цьому в ЛНА Хафтара визнавали, що “невелика кількість росіян” допомагають їм з обслуговуванням зброї. Про присутність російських бійців в Лівії говорив і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

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