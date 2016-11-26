Журналісти телеканалу “Дождь” поділилися враженнями від допиту в “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Журналісти знімальної групи російського телеканалу “Дождь”, виселені за межі самопроголошеної “ДНР”, знаходяться в Ростові-на-Дону, повідомляється на сайті “Дождь”, передає УНН.
Сергій Єрженков і Василь Полонський повідомили, що троє співробітників “правоохоронних органів ДНР” провели їх допит. Вони переглянули записи журналістів і видалили їх. Також вони заблокували телефон В.Полонського, поламали телефон і заблокували ноутбук С.Єрженкова.
Фізичного насильства над працівниками ЗМІ не застосовували.
“Знущалися чисто психологічно, не більше того,” — розповів В.Полонський.
Як зазначив В.Полонський, в якості причини видворення їм був названий неправильно вказаний номер мобільного телефону при акредитації, проте, за його словами, номер був вказаний вірно.
Крім того, В.Полонському та С.Ерженкову заборонили в’їзд в “ДНР”.
Як повідомляв УНН, вчора журналістів “Дождя” затримали через “порушення законодавства ДНР”.