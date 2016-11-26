Журналісти телеканалу “Дождь” поділилися враженнями від допиту в “ДНР”

Сергій Єрженков і Василь Полонський повідомили, що троє співробітників “правоохоронних органів ДНР” провели їх допит. Вони переглянули записи журналістів і видалили їх. Також вони заблокували телефон В.Полонського, поламали телефон і заблокували ноутбук С.Єрженкова.

Фізичного насильства над працівниками ЗМІ не застосовували.

“Знущалися чисто психологічно, не більше того,” — розповів В.Полонський.

Як зазначив В.Полонський, в якості причини видворення їм був названий неправильно вказаний номер мобільного телефону при акредитації, проте, за його словами, номер був вказаний вірно.

Крім того, В.Полонському та С.Ерженкову заборонили в’їзд в “ДНР”.

Як повідомляв УНН, вчора журналістів “Дождя” затримали через “порушення законодавства ДНР”.