Журналисты телеканала "Дождь" поделились впечатлениями от допроса в “ДНР”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Журналисты съемочной группы российского телеканала "Дождь", которые были выдворены за пределы самопровозглашенной "ДНР" , находятся в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте "Дождь", передает УНН.
Сергей Ерженков и Василий Полонский сообщили, что трое сотрудников "правоохранительных органов ДНР" провели их допрос. Они просмотрели записи журналистов и удалили их. Также они заблокировали телефон В.Полонского, поломали телефон и заблокировали ноутбук С.Ерженкова.
Физического насилия над работниками СМИ не применяли.
"Издевались чисто психологически, не более того", - рассказал В.Полонский.
Как отметил В.Полонский, в качестве причины выдворения им был назван неправильно указанный номер мобильного телефона при аккредитации, однако, по его словам, номер был указан верно.
Кроме того, В.Полонскому и С.Ерженкову запретили въезд в "ДНР".
Как сообщал УНН, вчера журналистов "Дождя" задержали за "нарушение законодательства ДНР".