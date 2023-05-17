Житель Львова отримав довічне за "наведення" російських ракет

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Як повідомили у СБУ, російський агент передавав рф локації Сил оборони і стратегічних підприємств на заході України.

"Агресор використовував його розвіддані для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Львівщині", - вказали у СБУ.

"За матеріалами української спецслужби, суд призначив ворожому поплічнику найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили у спецслужбі.

Як вказали в Офісі Генпрокурора, прокурори в суді довели, що з квітня 2022 року житель Львова надавав допомогу ворожим агентам рф у проведенні підривної діяльності проти України.

За даними слідства, які наводить СБУ, засудженим є житель обласного центру, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба. У поле зору ворога потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах, у тому числі на «Соловьев Live» та «Кадыров 95».

За даними Офісу Генпрокурора, чоловік збирав та надсилав представникам країни-агресора фрагменти карт. На них були відмічені військова частина, злітна смуга, залізничні колії, мости, нафтобази тощо. Також засуджений надсилав відео із результатами обстрілів по автосервісу, внаслідок якого загинуло 7 людей, вказали в Офісі Генпрокурора.

"Для виконання завдань агресора їхній поплічник особисто об’їжджав територію області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури. Крім того, російський агент відслідковував наслідки ворожих повітряних атак по регіону і відправляв відповідні «звіти» окупантам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів", - розповіли у СБУ.

Окрім цього, за даними Офісу Генпрокурора, представники країни-агресора давали чоловіку завдання - встановити присутність у місті іноземців, які мали приєднатись до іноземного легіону територіальної оборони. А також з’ясувати інформацію про переміщення особового складу ЗСУ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою, вказали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

У жовтні повідомлялося, що на Львівщині судитимуть місцевого жителя, який корегував ракетні удари російських окупантів по області.