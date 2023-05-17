Житель Львова получил пожизненное за "наведение" российских ракет

Детали

Как сообщили в СБУ, российский агент передавал рф локации Сил обороны и стратегических предприятий на западе Украины.

"Агрессор использовал его разведданные для корректировки повторных ракетных ударов по ключевым транспортным артериям и промышленным объектам региона. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае прошлого года в результате многоэтапной спецоперации во Львовской области", - указали в СБУ.

"По материалам украинской спецслужбы, суд назначил вражескому пособнику высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - сообщили в спецслужбе.

Как указали в Офисе Генпрокурора, прокуроры в суде доказали, что с апреля 2022 года житель Львова оказывал помощь вражеским агентам рф в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, которые приводит СБУ, осужденным является житель областного центра, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала российская спецслужба. В поле зрения врага попал из-за своей деструктивной активности на прокремлевских телеграм-каналах, в том числе на «Соловьев Live» и «Кадыров 95».

По данным Офиса Генпрокурора, мужчина собирал и отправлял представителям страны-агрессора фрагменты карт. На них были отмечены военная часть, взлетная полоса, железнодорожные пути, мосты, нефтебазы и тому подобное. Также осужденный посылал видео с результатами обстрелов по автосервису, в результате которого погибли 7 человек, указали в Офисе Генпрокурора.

"Для выполнения задач агрессора их соратник лично объезжал территорию области и фиксировал места расположения военных объектов и критической инфраструктуры. Кроме того, российский агент отслеживал последствия вражеских воздушных атак по региону и отправлял соответствующие «отчеты» оккупантам, в которых отмечал техническое состояние украинских объектов", - рассказали в СБУ.

Кроме этого, по данным Офиса Генпрокурора, представители страны-агрессора давали мужчине задание - установить присутствие в городе иностранцев, которые должны были присоединиться к иностранному легиону территориальной обороны. А также выяснить информацию о перемещении личного состава ВСУ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей, указали в Офисе Генпрокурора.

Напомним

В октябре сообщалось, что во Львовской области будут судить местного жителя, который корректировал ракетные удары российских оккупантов по области.