“Зеонбуд” - одібрати та поділити, десь ми вже це чули

Але, як виявилося, слово “розбудувати” в заяві було зайвим. Адже першим пунктом ідеї від Голови Нацради було — одібрати у “ЗЕОНБУД” на користь держави Головну станцію цифрової мережі, другим пунктом — одібрати у “ЗЕОНБУД” і Систему оповіщення.

Навряд чи ідею “одібрати та поділити” можна вважати новаторською. З нашої точки зору, пріоритет тут все ж таки має бути за Михайлом Булгаковим.

І не те прикро, що Голова Нацради не знає, що Система оповіщення придбана “ЗЕОНБУД” за власні кошти, а не “передана рішенням екс-президента”, і що, “можливість вирішувати, кому бути присутнім в ефірі” виключна привілея Нацради, а не “ЗЕОНБУД”, а прикро те, що ідеї притаманні комуністичній ідеології, забороненої в Україні, змогли припасти до душі людині, яка все життя сумлінно працювала і своїм талантом та наснагою отримала заслужену повагу дуже багатьох, і нашу в тому числі.

Дивна метаморфоза, ще два місяці тому Ольга Герасим’юк підписує нам продовження ліцензій на 10 років, а вже сьогодні, ми монополісти, у яких треба все відібрати на користь держави.

Ми поділяємо занепокоєність з питань інформаційної безпеки країни, але, в той же час, не можемо зрозуміти, в чому саме вбачається “небезпечність” нашої компанії та ще в таких надзвичайних масштабах.

Ми впевнені в тому, що причиною такої ситуації є незбалансоване надходження інформації щодо роботи цифрової телемережі. Саме тому вважаємо за необхідне ще раз надати наші аргументи та точку зору.

У 2011 році ТОВ “ЗЕОНБУД” збудувало в стислі строки першу і найбільшу в Європі телемережу в новітньому стандарті DVB-T2. Це був унікальний випадок, коли сучасні телекомунікаційні технології прийшли в Україну раніше, ніж в Європу.

І от вже понад 10 років наше товариство надає 118 українським телекомпаніям цілодобову якісну послугу. Завдяки цьому, понад 40 % телеглядачів країни переглядають програми цих телекомпаній у цифровій якості.

За 10 років ми не порушили жодного закону України, що стало підставою та надало можливість Нацраді продовжити в грудні наші ліцензії ще на 10 років.

Як вбачається з заяви Голови Національної ради, головна претензія до нас — монополізм. Ми заперечуємо наявність монополізму в роботі нашого товариства, тому що супутникове, кабельне та ефірне телебачення є взаємозамінними послугами. Але навіть якщо і так, то це не привід для тиску на товариство, шляхом погроз експропріацією власності компанії. Тому що сам по собі монополізм не є порушенням закону, оскільки порушенням є зловживання цим становищем.

Ось ми і намагаємося зрозуміти, в яких саме зловживаннях нас звинувачують.

Зловживання вартістю послуги?

Щоб переконатися в тому, що ми не зловживаємо, достатньо поглянути на офіційний фінансовий звіт товариства за 2020 рік, де компанія декларує багатомільйонні збитки, жодного разу не виплачувались дивіденди та має велику заборгованість перед супутниковим оператором.

Забагато, замало телеканалів у мережі або їх склад не такий?

Визначення кількості телеканалів та їх склад є виключна привілея Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, тому тут зловживання нами апріорі не можливе.

Бенефіціари (власники) не відповідають вимогам закону?

Всі бенефіціари є громадянами України та патріотами своєї країни. Всі вони працівники нашого товариства від початку його роботи. І їх життєвий шлях не дає жодних сумнівів в їх проукраїнській позиції.

Покриття мережі не відповідає ліцензійним умовам?

Відповідно до інформації Центру радіочастот покриття цифрової мережі складає щонайменше 90 % території України. Це означає, що за населенням воно ще значно більше, а саме понад 95 %, адже передавальні станції будувались з урахуванням щільності населення.

З метою покращення покриття та виконання рекомендації Президента України, нами введено в експлуатацію 20 додаткових передавальних станцій, ще для 26 станцій чекаємо радіочастоти від Центру радіочастот, які вивільняться після відключення аналогового телебачення.

Але, ми повністю відкриті для професійної дискусії з цього питання і, за необхідності, готові виконати всі роботи щодо подальшого покращення покриття мережі.

Нестабільність або ненадійність у роботі?

Колектив нашого товариства вже понад 10 років сумлінно працює, щоб забезпечити цілодобову якісну роботу цифрової телемережі виключно у законодавчому полі. Мережа працює стабільно та надійно.

Ми усвідомлюємо, що влада має всі повноваження для визначення державної стратегії в тому чи іншому напрямку і з повагою ставимось до Голови Нацради та рішень регулятора, але вважаємо, що важливо і “не виплеснути разом з водою дитину”.

Щиро віримо, що зараз при владі перебувають люди, які поділяють європейські цінності та вважають неприйнятною ситуацію, коли адміністративний ресурс може бути задіяний для перерозподілу ринку послуг.

У свою чергу, ми гарантуємо і надалі безперервну та якісну роботу телемережі. Ми налаштовані на плідну співпрацю з органами держаної влади України та телекомпаніями.

Прес-служба ТОВ “ЗЕОНБУД”